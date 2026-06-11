CAS LEIRE DÍEZ
El jutge Zamarriego pregunta a la fiscalia si cita a declarar com a testimoni Salvador Illa en el cas Leire Díez
Els socialistes catalans neguen haver mantingut relacions contractuals amb empreses de la trama de la ‘lampista’
Cristina Gallardo
El titular de la Plaza 9 de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància de Madrid, Arturo Zamarriego, ha sol·licitat a la Fiscalia de Madrid que doni la seva opinió sobre si ha de declarar com a testimoni en el cas Leire Díez el president Salvador Illa, tal com ha reclamat Vox, que exerceix l’acusació popular en aquest procediment. Així consta en una providència, de 10 de juny, en la qual l’instructor també anuncia que decidirà si accepta l’ampliació de querella que va interposar l’associació Hazteoír.org contra el PSOE.
La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil va reclamar al jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz que indagui en la relació comercial que va mantenir IKI amb el PSOE i el PSC al llarg de l’esmentat mitjançant l’aportació de contractes, factures o justificants de pagament. En una interlocutòria, l’instructor va acordar sol·licitar a l’Agència Espanyola de l’Administració Tributària (AEAT) que elabori un informe que contingui informació dels moviments bancaris del PSOE durant els exercicis del 2024 i 2025, el període que coincideix amb l’activitat de la presumpta ‘lampista’ Leire Díez. No obstant, va rebutjar acordar el mateix per al PSC respecte a l’empresa Iki Group Communications.
En aquest sentit, els socialistes catalans asseguren que, «almenys des del 2012, des que hi ha registres, el PSC no ha mantingut ni manté cap relació contractual amb l’empresa Iki Group Communications» i que «és rotundament fals que s’hagi contractat amb l’empresa ‘Crónica Libre’, tal com hem comunicat a l’autoritat judicial».
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