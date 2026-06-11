La ‘lampista’ va intentar "anul·lar" el judici per narcotràfic contra Boye
"Si l’advocat de Puigdemont té tanta mà, quan vulgueu li menjo l’olla i passa per l’adreçador, es va oferir l’advocat Jacobo Teijelo a Díez
Juan José Fernández
La trama que presumptament liderava l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán i que comptava amb la lampista Leire Díez com a ariet contra jutges i fiscals que investigaven causes contra aquesta formació política, va intentar "carregar-se el judici per narcotràfic en què estava processat l’advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. La intenció que tenien era convèncer Junts perquè mantingués el seu suport als socialistes, segons es desprèn de les proves obtingudes per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil.La trama que presumptament liderava l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán i que comptava amb la ‘fontanera’ Leire Díez com a ariet contra jutges i fiscals que investigaven causes contra aquesta formació política, integrants del Govern i l’entorn del president, Pedro Sánchez, va buscar "carregar-se el judici per narcotràfic en el qual estava processat l’advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, amb la intenció de convèncer Junts perquè mantingués el recolzament als socialistes, segons es desprèn de les proves obtingudes per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, a les quals ha tingut accés aquesta redacció.
A aquesta conclusió s’arriba a l’analitzar el contingut del xat entre Leire Díez i l’advocat Jacobo Teijelo, descobert pels agents de l’UCO liderats pel tinent coronel Antonio Balas a l’espai d’emmagatzemament associat a un compte de Drive d’internet de la lampista. Aquesta prova es denomina "Chat-Jacobo Teijelo (abogado)".A aquesta conclusió s’arriba a l’analitzar el contingut del xat entre Leire Díez i l’advocat Jacobo Teijelo, que va ser descobert pels agents de l’UCO liderats pel tinent coronel Antonio Balas "en l’espai d’emmagatzemament associat" a un compte de Drive d’internet de la "lampista". Aquesta prova es denomina "Chat- Jacobo Teijelo (advocat)".
"En aquest arxiu es localitza un document en format .txt que conté l’extracte de la conversa mantinguda entre Leire Díez i Jacobo Teijelo entre el 25 de novembre del 2024 i el 6 de juny del 2025", com s’explica en un informe del 26 de maig de l’UCO, que revela les maniobres de l’organització liderada per Cerdán."En aquest arxiu es localitza un document en format .txt que conté l’extracte de la conversa mantinguda entre Leire Díez i Jacobo Teijelo entre el 25 de novembre del 2024 i el 6 de juny del 2025, així com els arxius compartits per tots dos en el transcurs d’aquesta conversa", explica un informe de 26 de maig de l’UCO, que revela les maniobres de l’organització liderada per Cerdán.
Conflicte amb Puigdemont
Els fets es remunten al desembre del 2024, quan Carles Puigdemont va advertir públicament que la relació amb el PSOE no anava per bon camí i Junts va registrar una proposició no de llei en què instava Pedro Sánchez a sotmetre’s a una qüestió de confiança. L’expresident català va paralitzar les negociacions amb l’Executiu.Els fets es remunten al desembre del 2024, quan Carles Puigdemont havia advertit públicament que la relació amb el PSOE no anava per bon camí i Junts va registrar una proposició no de llei en què instava Pedro Sánchez a sotmetre’s a una qüestió de confiança. Per això, l’expresident català va paralitzar les negociacions amb l’Executiu.
Els xats i documents presos per l’UCO a Leire Díez evidencien que la trama de Cerdán es va posar en marxa el gener del 2025 per mirar d’"anul·lar" el judici que es desenvolupava a l’Audiència Nacional contra el narcotraficant gallec José Ramón Prado Bugallo, àlies Sito Miñanco, en què també va ser processat el lletrat Gonzalo Boye.Però els xats i documents agafats per la UCO a Leire Díez evidencien que la trama de Cerdán es va posar en marxa el gener del 2025 per mirar d’"anul·lar" el judici que en aquells moments s’estava desenvolupant a l’Audiència Nacional contra el narcotraficant gallec José Ramón Prado Bugallo, àlies Sito Miñanco, en el qual també havia sigut processat el lletrat Gonzalo Boye.
El lletrat de Sito Miñanco en la vista oral era Jacobo Teijelo, un dels 11 imputats en el cas Leire Díez. Segons consta en aquest xat, el 13 de gener del 2025, pregunta a aquest advocat: "Jacobo, ¿com ha estat el fiscal amb Gonzalo Boye aquest matí? ¿Que ell es queixa que ha anat a sac?".Es dona la circumstància que el lletrat de Sito Miñanco en la vista oral era Jacobo Teijelo, un dels 11 imputats en el cas Leire Díez, que segons consta al xat el 13 de gener del 2025 pregunta a aquest advocat: "Jacobo, ¿com ha estat el fiscal amb Gonzalo Boye aquest matí?¿Que ell es queixa que ha anat a sac?".
"Una mica sí. Però és que hi havia el que vam dir que hi havia. La solució és la nul·litat. Val per a tothom i és fàcil", respon aquest advocat asturià. Prossegueix en la seva explicació jurídica: "O una valoració jurídica, com a delicte impossible o temptativa absolutament inidònia (sic)"."Una mica sí. Però és que hi havia el que vam dir que hi havia. I hi havia. La solució és la nul·litat. Val per a tothom i és fàcil", respon aquest advocat asturià, que prossegueix en la seva explicació jurídica: "O una valoració jurídica, com a delicte impossible o temptativa absolutament inidónea (sic), entre d’altres".
Més endavant, després de parlar de la possibilitat que el CNI o "una part" estigués implicat en la persecució, Leire Díez assenyala que "ara cal intentar desmuntar-ho, perquè això és el que hem de desfer. [...] Aquesta setmana quedem i veiem totes aquestes coses. El que sí que et demano és que demà a primera hora m’enviïs la factura per poder pagar a aquest pesat també", insisteix la lampista. El lletrat respon: "Ok. Si en Gonzalo té tanta mà i és tan important, quan vulgueu li menjo l’olla i passa per l’adreçador". "Doncs agafa’l ja, perquè tot el que està passant és per culpa seva", respon la lampista.
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