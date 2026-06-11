El Parlament hissarà una gran senyera per obrir el mil·lenari
L’acte tindrà lloc la vigília de la Diada i inaugurarà una sèrie d’activitats commemoratives del parlamentarisme
Gisela Boada
Un dels actes que la Mesa del Parlament vol exhibir com a gran fita institucional és la commemoració del mil·lenari del parlamentarisme català, una efemèride que es prolongarà tot un any. Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, l’inici d’aquesta agenda coincidirà amb la hissada de la gran senyera la vigília de la Diada, un acte que el president de la Cambra, Josep Rull, va instaurar l’any passat com a tradició institucional cada 10 de setembre.
La cerimònia s’ha convertit en un dels actes simbòlics més rellevants de la Cambra catalana i marca l’arrencada institucional de l’Onze de Setembre. Rull, que fa més d’un any va encarregar la instal·lació d’un pal de 25 metres perquè aquesta bandera onegi, sempre ha defensat que la Cambra, com a seu de la sobirania catalana, ha de tenir un paper central en la Diada.
En aquest marc, Rull vol donar el tret de sortida als actes del mil·lenari del parlamentarisme català. La hissada de la senyera va reunir l’any passat la plana major de la política catalana, amb la presència dels expresidents Pujol, José Montilla, Artur Mas i Pere Aragonès, a més de l’actual president de la Generalitat, Salvador Illa. Aquest any la voluntat del Parlament és aprofitar aquesta mateixa solemnitat institucional per convertir la vigília de la Diada en el punt de partida d’una celebració que la Cambra vol desplegar per tot el territori.
L’efemèride pretén retre homenatge a les assemblees de Pau i Treva de Déu, un moviment impulsat al segle XI per l’Església i els camperols com a resposta a la violència dels nobles feudals. Aquelles reunions, promogudes per l’abat Oliba i celebrades per primera vegada el 1027 a la Catalunya Nord, estan considerades, juntament amb el Tribunal Condal de Barcelona, un dels antecedents del parlamentarisme català. L’objectiu polític i institucional de la celebració és reivindicar que Catalunya compta amb una de les tradicions parlamentàries més antigues d’Europa.
Per coordinar la commemoració, el Parlament ja va designar com a comissionat del mil·lenari Manel Vila Motlló, exfuncionari de l’Ajuntament de Barcelona, responsable durant anys de cooperació i ajuda humanitària i actual gerent del Districte 11.
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