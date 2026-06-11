El Senat exigeix al Govern que es revisi el rescat de Plus Ultra
Miguel Ángel Rodríguez
El Partit Popular torna a recórrer al Senat per mirar d’elevar la pressió sobre el Govern. Els d’Alberto Núñez Feijóo, que tenen majoria a la Cambra alta, van aprovar una moció –avalada per tres parlamentaris més de Vox i l’abstenció de Junts– en què exigeixen a l’Executiu que revisi "de manera immediata i transparent" l’acord del Consell de Ministres pel qual es va autoritzar el rescat de la companyia Plus Ultra. Ho van fer tres setmanes després de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per la seva presumpta implicació en aquest cas. El Govern ja ha deixat clar que el procediment va ser correcte.El Partit Popular torna a recórrer al Senat per elevar la pressió sobre el Govern. Els d’Alberto Núñez Feijóo, amb majoria a la Cambra alta, han aprovat una moció –avalada per tres parlamentaris més de Vox i l’abstenció de Junts– en la qual exigeixen a l’Executiu que revisi "de manera immediata i transparent" l’acord del Consell de Ministres pel qual es va autoritzar el rescat de la companyia Plus Ultra. Ho han fet tres setmanes després de la imputació de José Luís Rodríguez Zapatero per la seva presumpta implicació en aquest cas. No obstant, el Govern ja ha recalcat en diverses ocasions que el procediment va ser correcte.
En una nova sessió plenària en què s’ha parlat de corrupció, el senador del PP Salvador de Foronda va titllar el rescat de l’aerolínia d’un dels "episodis més vergonyosos d’opacitat, arbitrarietat i menyspreu dels diners públics" que s’han vist en el Senat.
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