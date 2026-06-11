CAS LEIRE DÍEZ
Leire Díez va buscar «anul·lar» el judici per narcotràfic contra l’advocat de Puigdemont per mantenir el recolzament de Junts al PSOE
«Si Gonzalo [Boye] té tanta mà i és tan clau, quan vulgueu li menjo el cap i passa per l’adreçador», es va oferir l’advocat Jacobo Teijelo a Leire Díez, que va respondre: «Doncs fes-ho ja, perquè tot el que està passant és per culpa seva»
Tono Calleja Flórez
La trama que presumptament liderava l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán i que comptava amb la ‘lampista’ Leire Díez com a ariet contra jutges i fiscals que investigaven causes contra aquesta formació política, integrants del Govern i l'entorn del president, Pedro Sánchez, va buscar «carregar-se» el judici per narcotràfic en què estava processat l’advocat de Carles Pugdemont, Gonzalo Boye, amb la intenció de convèncer Junts perquè mantingués el suport als socialistes, segons es desprèn de les proves demanades per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, a les quals ha tingut accés aquesta redacció.
A aquesta conclusió s’arriba a l’analitzar el contingut del xat entre Leire Díez i l’advocat Jacobo Teijelo , que va ser descobert pels agents de l’UCO liderats pel tinent coronel Antonio Balas «a l’espai d’emmagatzemament associat» a un compte de Drive d’internet de la ‘lampista’. Aquesta prova es denomina ‘Chat - Jacobo Teijelo’ (advocat)».
«En aquest arxiu es localitza un document en format .txt que conté l’extracte de la conversa mantinguda entre Leire Díez i Jacobo Teijelo entre el 25 de novembre del 2024 i el 6 de juny del 2025així com els arxius compartits per tots dos en el transcurs d’aquesta conversa», explica un informe de 26 de maig de l’UCO, que revela les maniobres de l’organització liderada per Cerdán.
Conflicte amb Puigdemont
Els fets es remunten al desembre del 2024, quan Carles Puigdemont havia advertit públicament que la relació amb el PSOE no anava per bon camí i Junts va registrar una proposició no de llei en què instava Pedro Sánchez a sotmetre’s a una qüestió de confiança. Per això, l’expresident català va paralitzar les negociacions amb l’Executiu.
Però els xats i documents agafats per l’UCO a Leire Díez evidencien que la trama de Cerdán es va posar en marxa el gener del 2025 per mirar d’«anul·lar» el judici que en aquells moments s’estava desenvolupant a l’Audiència Nacional contra el narcotraficant gallec José Ramón Prado Bugallo, àlies Sito Miñanco, en el qual també havia sigut processat el lletrat Gonzalo Boye.
Es dona la circumstància que el lletrat de Sito Miñanco en la vista oral era Jacobo Teijelo, un dels 11 imputats en el cas Leire Díez, que segons consta al xat el 13 de gener del 2025 pregunta a aquest advocat: «Jacobo, ¿com ha estat el fiscal amb Gonzalo Boye aquest matí?¿Que ell es queixa que ha anat a sac?".
«La solució és la nul·litat»
«Una mica sí. Però és que hi havia el que vam dir que hi havia. I hi havia. La solució és la nul·litat. Val per a tothom i és fàcil», respon aquest advocat asturià, que prossegueix en la seva explicació jurídica: «O una valoració jurídica, com a delicte impossible o temptativa absolutament inidòni( sic), entre d’altres».
Cinc dies després, el 18 de gener, Leire Díez reclama a Teijelo que li enviï «la factura quan puguis, i això del Gonzalo [Boye]. La resta l’anem preparant amb més marge». I just l’endemà, el 19 de gener del 2025, la ‘lampista’ insisteix al lletrat d’Oviedo: «Hola Jacobo. ¿Avui em pots enviar alguna cosa? Que demà viatgen a Waterloo». Precisament, l’endemà Santos Cerdán va viatjar en companyia de José Luis Rodríguez Zapatero a Brussel·les per entrevistar-se amb la cúpula de Junts.
Fonts pròximes a Boye expliquen a aquesta redacció que li van sol·licitar que intervingués en les negociacions del PSOE i Junts per suavitzar el to de la formació independentista amb el Govern de Pedro Sánchez. Però Gonzalo Boye mai es va prendre seriosament les ofertes dels presumptes ‘lampistes’ del PSOE, malgrat que li van dir que actuaven en nom de Santos Cerdán. D’acord amb l’entorn del lletrat, aquest els hauria manifestat que ell no s’involucrava en assumptes polítics dels seus defensats. També van anunciar que podrien buscar la nul·litat de la causa a través del fiscal general, segons informa 20 Minutos. No obstant, els fiscals del cas van mantenir l’acusació en el judici contra Boye.
Al xat interceptat, Teijelo anuncia aquest mateix 19 de gener anar al despatx per preparar la documentació que considerava necessària per ajudar Boye i així convèncer Junts: «Et faig nota informativa d’un foli on t’explico tota la situació seva i t’annexo tots els documents que recolzen aquesta. Si et sembla», per després preguntar: ¿Per a quina hora màxima d’avui ho vols? Digues-me si és això el que necessites». I Leire Díez contesta: «Això és perfecte, que estigui a última hora em serveix. I si ja li pots passar la factura millor encara».
«Això és el que demanes»
Però al passar les hores, al punt de dos quarts de deu de la nit d’aquell 19 de gener del 2025, Leire Díaz truca a Teijelo per Whatsapp, amb qui parla durant 17 minuts. I poc després el lletrat envia dos informes pericials del cas en què estava processat Gonzalo Boye. «Això és el que demanes i que no et serveix per a gran cosa», diu el lletrat, que prèviament havia enviat l’informe pericial en el qual es conclou que el sistema utilitzat per a les gravacions als narcotraficants, denominat Egobox, no complia «el principi d’ inalterabilitat», segons ha pogut comprovar aquesta redacció.
Aquest treball pericial, a més, afirma que la prova obtinguda en el cas de Sito Miñanco era «fàcilment manipulable», «podent modificar-se i substituir-se àudios, coordenades d’ubicació, descripcions de l’aplicació i direccions. […] És evident que el sistema analitzat no compleix amb els preceptes garantistes en què s’empara el sistema Sitel», conclou aquest treball professional.
Després, Teijelo al·ludeix que la investigació a Boye s’inicia després que aquest hagués presentat una querella contra l’extresorer del PP Luis Bárcenas. «El 25 d’abril del 2016 es persona en defensa de Sito [Miñanco] a Pontevedra en una causa per blanqueig. El 6 de febrer del 2017 cau aturat el grup que havia de fer l’operació d’enviament de diners des de l’aeroport i comença des del principi el de Gonzalo. Hi ha un punt important. Curiosament tot just un mes després de personar-se Gonzalo en allò de Pontevedra s’acorda instal·lar micròfons als cotxes de Sito en l’altra investigació en la qual encara no l’havien aturat i en la qual finalment es jutja el Gonzalo. El dia 6 de juny del 2016».
«Cal intentar desmuntar-ho»
Després de parlar de la possibilitat que el CNI o almenys «una part» estigués implicat en la persecució, Leire Díez afirma que «ara cal intentar desmuntar-ho, si, perquè això és el que hem de desfer. […] Aquesta setmana ens veiem i veiem totes aquestes coses. El que sí que et demano és que demà a primera hora m’enviïs la factura per poder pagar a aquest pesat també», insisteix la ‘lampista’, davant la qual cosa el lletrat respon: «Ok. Si Gonzalo té tanta mà i és tan clau quan vulgueu li menjo el cap i passa per l’adreçador». «Doncs fes-ho ja, perquè tot el que està passant és per culpa seva», respon la ‘lampista’, i el seu interlocutor afirma: «Un dia d’aquesta setmana li truquem si vols».
Entre la documentació inclosa al xat l’UCO va trobar una nota d’encàrrec del PSOE a Jacobo Teijelo, a més d’una factura d’aquest mateix advocat de 20 de gener dirigida al Partit Socialista, de 79.500 euros.
«¡T’has carregat el judici de Gonzalo!»
El 28 de gener del 2025, sempre segons el xat descobert per l’UCO, Leire Díez pregunta a Teijelo» ¿Ahir al final hi va haver pericials?». La resta de missatges van ser esborrats, però un dia després, el 29 de gener del 2025, la ‘lampista’ es congratula pel que haurien aconseguit: ¡T’has carregat el judici de Gonzalo! ¡Que gran!»
El 6 de març del 2025 Jacobo Teijelo comparteix una notícia en la qual s’assegura que «els dubtes sobre els micròfons de la policia debiliten el judici contra Boye». «Crec que vol dir que Gonzalo continua il·lusionat amb aquesta possibilitat... o els seus amics així ho creuen», adverteix el lletrat a Lerie Díez.
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