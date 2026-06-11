Trump afirma que l’Iran "pagarà" per la tardança a acceptar un acord
Washington i Teheran reprenen els atacs creuats en la violació més greu de l’alto el foc vigent / Per primera vegada des de l’inici del conflicte, els míssils arriben a Jordània
Adrià Rocha Cutiller
El president nord-americà, Donald Trump, va insinuar dimarts en un missatge publicat a la seva xarxa social que les negociacions amb l’Iran, encallades des de fa més d’un mes, estan en via morta per les diferències que mantenen els dos països malgrat els "grans avenços" que, segons el seu parer, es van aconseguir. Hores més tard, en declaracions a la premsa, va tornar a rescatar l’opció diplomàtica instant Teheran a firmar de seguida un acord després d’haver amenaçat d’atacar-lo "amb duresa" de nou. El president nord-americà, Donald Trump, ha insinuat aquest dimarts en un missatge publicat a la seva xarxa social que les negociacions amb l’Iran, encallades des de fa més d’un mes, estan en la via morta davant les diferències que mantenen els dos països malgrat els "grans avenços" que, segons el seu parer, s’havien aconseguit. Però hores més tard, en declaracions a la premsa al Despatx Oval, ha tornat a rescatar l’opció diplomàtica instant Teheran a firmar ja un acord després d’amenaçar amb atacar-lo "amb duresa" de nou. En definitiva, el mateix guió al qual el republicà s’ha cenyit des de l’inici de l’alto el foc el 7 d’abril passat.
En un missatge a Truth Social a primera hora del matí, Trump va donar a entendre que les converses s’han acabat i va obrir la porta a la tornada al conflicte actiu contra Teheran. Washington i la República Islàmica han violat gairebé diàriament l’alto el foc, sobretot en les últimes dues setmanes. "L’Exèrcit iranià és un desastre. Gairebé no existeix, perquè ha sigut completament derrotat. L’Iran és tot xerrameca i cap acció. ¡El sicari de l’Orient Mitjà és mort! Han trigat massa temps a negociar un acord que hauria sigut genial per a ells, ¡però ara hauran de pagar per això!", va escriure elmultimilionari En un missatge a Truth Social a primera hora del matí, Trump va donar a entendre que les converses havien acabat i va obrir la porta a la tornada al conflicte actiu contra Teheran. Washington i la República Islàmica han violat gairebé diàriament l’alto el foc, sobretot en les últimes dues setmanes. "L’Exèrcit iranià és un desastre. Ja gairebé no existeix, ja que ha sigut completament derrotat. L’Iran és tot xerrameca i cap acció. ¡El esbirro de l’Orient Mitjà és mort! Han trigat massa temps a negociar un acord que hauria sigut genial per a ells, ¡però ara hauran de pagar per això!", ha escrit el multimilionari. multimilionari. "Els vam atacar amb duresa ahir i els atacarem amb duresa de nou avui", va afegir.
Helicòpter abatut
El nou vaivé de declaracions de Trump té lloc després de la represa dels atacs creuats i bombardejos a l’estret d’Ormuz i altres regions, en la violació més greu de l’alto el foc vigentEl nou vaivé de declaracions de Trump té lloc després d’una matinada, la d’aquest dimecres, d’atacs creuats i bombardejos tant a l’estret d’Ormuz com en regions allunyades dins de l’Orient Mitjà, en la violació més greu de l’alto el foc vigent. La nova escalada va començar dimarts, quan Teheran va abatre un helicòpter militar dels EUA. El president nord-americà va prometre respondre. Els dos tripulants van ser rescatats amb vida al mar.Tot va començar aquest dimarts, quan Teheran va enderrocar al golf Pèrsic un helicòpter militar dels EUA. El president nord-americà va prometre respondre. Els dos tripulants de l’helicòpter van ser rescatats amb vida al mar.
"Vam començar una missió de represàlia a les cinc de la tarda, hora de la costa est dels Estats Units (23.00 hora peninsular espanyola). Aquesta missió és proporcional i és una resposta a l’agressió injustificada iraniana", va apuntar en un comunicat el Comando Central de l’Exèrcit nord-americà."Hem començat una missió de represàlia a les cinc de la tarda, hora de la costa est dels Estats Units (23.00 hora peninsular espanyola). Aquesta missió és proporcional, i és una resposta a l’agressió injustificada iraniana", va apuntar en un comunicat el Comando Central de l’Exèrcit nord-americà.
Segons ha indicat Washington, en aquesta nova ofensiva, els EUA han castigat 20 objectius a la costa sud de l’Iran. Teheran assegura que diverses torres d’aigua potable a la regió àrida de Sirik han sigut destruïdes. En resposta, la República Islàmica va llançar tres atacs amb drons i míssils balístics contra bases nord-americanes a Bahrain, Kuwait i Jordània.Segons Washington, els EUA han colpejat 20 objectius a la costa sud persa. L’Iran assegura que diverses torres d’aigua potable a la regió àrida de Sirik han sigut destruïdes. En resposta a això, la República Islàmica ha llançat tres atacs amb drons i míssils balístics contra bases nord-americanes a Bahrain, Kuwait i Jordània.
Els dos primers països ja han sigut atacats en diverses ocasions durant les últimes setmanes, en les escomeses i intercanvis de cops entre Washington i Teheran. Però, des que es va proclamar l’alto el foc, l’Iran no havia atacat mai un país com Jordània, a milers de quilòmetres de les tensions de l’estret d’Ormuz.Els dos primers països, a la costa del golf Pèrsic, ja han sigut atacats en diverses ocasions en les últimes setmanes, en les escaramusses i intercanvis de cops entre Washington i Teheran que han sorgit constantment. Però mai –des de l’alto el foc– l’Iran havia atacat un país com Jordània, a milers de quilòmetres de les tensions de l’estret d’Ormuz.
El missatge iranià és clar: cada atac serà més agressiu que l’anterior. L’Iran, en paraules del seu portaveu militar, "ha canviat la doctrina castrense i ja no respondrà proporcionalment".El missatge iranià és clar, i ha sigut repetit en els últims dies: cada atac persa serà més agressiu i desproporcionat respecte a l’anterior. L’Iran, en paraules del seu portaveu militar, "ha canviat la seva doctrina castrense, i ja no respondrà proporcionalment".
Tots els analistes i els experts coincideixen a assenyalar que aquest seguit de combats, sumats a l’intercanvi d’atacs i míssils entre Israel i l’Iran, dificulten encara més unes converses caòtiques que ara mateix pengen d’un fil.Tots els analistes i experts coincideixen que aquestes escaramusses – sumades a l’intercanvi d’atacs i míssils d’aquest dilluns entre Israel i l’Iran – només fan dificultar unes converses caòtiques a l’extrem que pengen d’un fil. Però no hi ha res que sigui clar: Trump canvia d’opinió constantment i anuncia grans bombardejos i destrucció per després desistir-ne i fer marxa enrere. Però res està clar: Trump, en la guerra amb l’Iran, ha canviat d’opinió constantment i ha anunciat grans bombardejos i destrucció per després desistir-ne. El que sí que ha demostrat la Casa Blanca és el seu poc interès a tornar a les hostilitats, cosa que faria disparar el preu del cru mundial i perjudicaria les opcions dels republicans davant les eleccions de mig mandat del novembre.
El president nord-americà va assegurar ja fa dues setmanes que la firma d’un acord era una cosa "imminent i qüestió d’hores". El món, mentrestant, continua esperant. Malgrat que tant Washington com Teheran han confirmat que gairebé ja ha sigut tot acordat, la lletra petita es resistEl president nord-americà va assegurar ja fa dues setmanes que la firma d’un acord era una cosa "imminent i qüestió d’hores". El món, no obstant, continua esperant, i malgrat que tant Washington com Teheran han confirmat que gairebé tot ha sigut acordat, la lletra petita es resisteix.eix. Segons diuen les filtracions, els grans punts de desacord que impedeixen la firma d’un primer memoràndum d’entesa són el final de la invasió israeliana al sud del Líban i els temps d’entrega dels actius iranians congelats a l’estranger, a més de l’aixecament de sancions internacionals contra la República Islàmica.Segons filtracions a la premsa, els grans punts de desacord que impedeixen la firma d’un primer memoràndum d’entesa són el final de la invasió israeliana al sud del Líban i els temps d’entrega dels actius iranians congelats a l’estranger durant les últimes dècades, a més de l’aixecament de sancions internacionals contra la República Islàmica.
Subscriu-te per seguir llegint
- Visita inesperada en el rodatge de 'Los niños del Brasil' a Manresa
- Premi de 150.000 euros a Manresa del sorteig d'Euromillones
- Ni cúter ni cinta adhesiva per enganxar el cartró dels medicaments: Sanitat avança cap a l’eliminació del cupó precinte
- Lleó XIV beneeix les ambulàncies de sor Lucía Caram, que surt de Montjuïc cap a Ucraïna: «La fe sense compromís no és creïble»
- Burger King obrirà un segon establiment a Manresa el 30 de juny
- Un ferit en una aparatosa sortida de vía a la C-16, a Sallent
- L’entorn del monestir de Montserrat es transforma en un gran amfiteatre per rebre Lleó XIV
- La visita del Papa a Catalunya, minut a minut