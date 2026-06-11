Guerra al Pròxim Orient
Trump anuncia que els EUA atacaran «amb gran duresa» l’Iran «aquesta mateixa nit»
El mandatari nord-americà va insistir que «algun moment d’un futur no gaire llunyà», prendrà l’illa de Jarg, que acull la terminal petroliera més important del país àrab
EFE
El president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar aquest dijous que forces del seu país atacaran novament «amb gran duresa» l’Iran «aquesta mateixa nit» i va advertir que aviat aconseguiran el control de la indústria petroliera iraniana de manera molt similar a com ho van fer amb Veneçuela.
«Els Estats Units atacaran l’Iran aquesta nit amb gran duresa (¡la seva Marina, Força Aèria, radars, defensa antiaèria i totes les altres formes de defensa, juntament amb la major part de la seva capacitat ofensiva, han desaparegut!)», va escriure Trump a la seva xarxa Truth Social.
El nord-americà va insistir que «algun moment d’un futur no gaire llunyà», els EUA agafaran l’illa de Jarg, que acull la terminal petroliera més important de l’Iran, «i altres punts d’infraestructura petroliera» iraniana. «Assumirem el control total dels seus mercats de petroli i gas, tal com hem fet amb Veneçuela, cosa que està resultant magnífic tant per a Veneçuela com per als EUA», va assegurar Trump, que després d’ordenar la captura de l’expresident Nicolás Maduro, va acordar manejar les vendes de petroli veneçolà amb el nou Govern de Caracas.
Les amenaces del republicà arriben després que Washington ataqués ahir a la nit per segon dia consecutiu la República Islàmica, i Teheran va respondre amb bombardejos contra bases nord-americanes a Kuwait, Jordània i Bahrain, i a més va declarar tancat l’estret d’Ormuz, estratègica via de cru convertida en centre del conflicte.
Aquesta és la pitjor escalada militar entre els dos països des de l’inici de l’alto el foc el 8 d’abril i després que les converses de pau s’hagin estancat sense resultats a causa de desacords quant a les condicions d’un acord final. Trump va advertir aquesta setmana que l’Iran ha tardat massa a negociar i que ara havia d’afrontar les conseqüències.
L’Iran, per la seva banda, va afirmar aquest dijous que aquests últims atacs nord-americans «han deixat sense efecte a la pràctica l’alto el foc» i va responsabilitzar Washigton de les «perilloses conseqüències» d’aquestes accions.
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