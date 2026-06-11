Zapatero demana al jutge aclarir l’accés a converses del telèfon aportat pels EUA
El magistrat Calama va demanar permís divendres a les autoritats nord-americanes per poder utilitzar aquesta prova en el procediment obert a Espanya contra l’expresident
Tono Calleja Flórez
La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, que exerceix l’advocat Víctor Moreno Catena, vol aclarir les circumstàncies en què es van extreure les converses de WhatsApp que va mantenir l’exdirectiu de Plus Ultra Rodolfo Reyes Rojas amb altres persones relacionades amb el rescat de l’aerolínia. El contingut dels missatges va ser utilitzat pel jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama per justificar el registre que va ordenar el 19 de maig passat al despatx de l’expresident socialista. Creu que "s’hauria d’excloure" aquest element probatori per vulneració de drets fonamentals.La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, que exerceix l’advocat Víctor Moreno Catena, vol aclarir les circumstàncies en les quals es van extreure les converses de WhatsApp que va mantenir l’exdirectiu de Plus Ultra investigat als EUA Rodolfo Reyes Rojas amb altres persones relacionades amb el rescat de l’aerolínia Plus Ultra. El contingut d’aquests missatges va ser utilitzat pel jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama –entre altres indicis– per justificar el registre que va ordenar el 19 de maig al despatx de l’expresident socialista. En el cas que no es complissin els requisits legals, considera que "s’hauria d’excloure" aquest element probatori per vulneració de drets fonamentals.
En un escrit amb data d’ahir, el lletrat demana al jutge que ampliï "l’objecte de la sol·licitud de cooperació internacional als EUA" amb l’objectiu que les autoritats d’aquest país en remetin informació i documentació. Calama va sol·licitar divendres a aquest país una autorització "per a la utilització com a mitjà de prova en el procés penal espanyol" de l’extracció telefònica del dispositiu mòbil pertanyent a Rodolfo Reyes Rojas.En un escrit amb data d’aquest dimecres, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, el lletrat demana al jutge que ampliï "l’objecte de la sol·licitud de cooperació internacional als Estats Units" perquè les autoritats d’aquest país remetin determinada informació i documentació sobre això. Calama va sol·licitar divendres passat a aquest país autorització "per a la utilització com a mitjà de prova en el procés penal espanyol" de l’extracció telefònica del dispositiu mòbil pertanyent a Rodolfo Reyes Rojas.
La petició del jutge semblava avançar qualsevol moviment que pogués portar a terme la defensa de l’expresident socialista per anul·lar aquesta prova. És a aquest moviment a què respon ara la defensa de l’expresident del GovernDemanava expressament "cooperació jurídica internacional a les autoritats dels Estats Units" per obtenir permís d’ús en un procediment judicial del contingut del telèfon, cosa que semblava avançar qualsevol moviment que pogués realitzar la defensa de l’expresident socialista amb l’objectiu d’anul·lar aquesta prova. És a aquest moviment al qual respon ara la defensa de l’expresident del Govern., que assenyala que no va poder accedir a les converses fins dimarts passat.
El contingut del mòbil de Reyes Rojas va ser posat a disposició de la Brigada Central de Blanqueig de Capitals i Anticorrupció per l’agència dels Estats Units Homeland Security Investigations (HSI) mitjançant ofici amb data del 18 de març.El contingut del mòbil de Reyes Rojas va ser posat a disposició de Brigada Central de Blanqueig de Capitals i Anticorrupció per l’agència dels Estats Units Homeland Security Investigations (HSI) mitjançant ofici amb data del 18 de març passat.
Un dels missatges reflecteix el que li va explicar un altre responsable de Plus Ultra, Raif El Arigie, a Reyes Rojas, després de mantenir una trobada amb el llavors secretari d’Estat, Pedro Saura, sobre la gestió del rescat. "Tot just hem acabat la reunió amb Pedro Saura i el seu cap de gabinet, Francisco Ferrer. Una reunió que ha estat agradable, distesa. Lògicament, es notava que ens han rebut per "altes" recomanacions (...)". Reyes va respondre: "Sí,bro. El nostre pana Zapatero al darrere"Un dels missatges reflecteix, per exemple, cosa que li va explicar un altre responsable de Plus Ultra Raif El Argie a Reyes Rojas després de mantenir una trobada amb el llavors secretari d’Estat Pedro Saura sobre la gestió del rescat. "Acabem d’acabar la reunió amb Pedro Saura i el seu cap de gabinet, Francisco Ferrer. Reunió agradable, distesa. Lògicament, es notava que ens han rebut per "altes" recomanacions (...)". Reyes va respondre: "Sí que bro. La nostra pana Zapatero darrere".
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