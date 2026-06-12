PODEM
Ione Belarra, condemnada a pagar 9.000 euros al jutge García-Castellón per dir-li «corrupte»
La secretària general de Podem es reafirma en les seves afirmacions: «Ens perseguiran però no aconseguiran que callem»
El magistrat va demanar inicialment una indemnització de 350.000 euros per vulnerar el seu dret a l’honor
Ana Cabanillas
Clatellada judicial a la secretària general de Podem, Ione Belarra, per acusar el jutge Manuel García-Castellón de ser un «corrupte». Un jutjat madrileny ha condemnat la diputada morada a pagar 9.000 euros a l’exmagistrat jubilat considerar que va perjudicar el seu dret a l’honor.
La diputada condemnada en primera instància ha rebutjat retractar-se de moment i ha avançat que «no aconseguiran que callem», en un missatge a les xarxes on ha tornat a carregar contra el jutge García Castellón, a qui acusa d’haver «protegit els corpresos del PP» i d’haver «fet la guerra judicial a Podem». «Ens perseguiran, però no aconseguiran que callem. Seguim», assenyalava aquest divendres, després de conèixer-se la sentència.
El setembre del 2024, el magistrat va sol·licitar al Tribunal Suprem investigar una vulneració del dret a l’honor per part de la diputada, després de publicar a la xarxa social X el 2 de setembre d’aquell any, quan es va fer efectiva la seva jubilació. «Avui el BOE publica la jubilació forçosa del jutge García-Castellón. Ho vam dir fa mesos i ara es confirma, aquest i altres jutges corruptes, que han prevaricat contra els que defensem una altra idea d’Espanya, se n’aniran de franc sense cap sanció gràcies al PSOE. Vergonya», va publicar.
L’Alt tribunal es va declarar incompetent el juny de l’any passat per jutjar-lo, ja que no contemplava l’aforament ja que, malgrat ser diputada, el comentari de Belarra amb «desqualificacions al jutge demandant» no guardava «estreta o acreditada connexió amb un acte parlamentari». Ha sigut finalment un tribunal d’instància de Madrid el que ha condemnat la diputada, que té opció de recórrer la sentència.
En la sentència de la plaça 45 de la secció civil del tribunal d’instància de Madrid, a la qual ha tingut accés EFE, el magistrat considera que les manifestacions que va abocar Belarra a la xarxa social X el 2024 van generar al jutge jubilat «un dany moral que ha de ser indemnitzat en la quantitat de 9.000 euros», davant els 350.000 que demanava el demandant. A més Belarra haurà de difondre el contingut de la sentència en el seu perfil de X en la qual es va produir la intromissió en el dret a l’honor, o en un altre mitjà amb aquestes característiques.
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