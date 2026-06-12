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Cambra baixa

El Congrés estudiarà sancionar els diputats expulsats

El vicepresident de la cambra, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (i) discuteix amb el diputat de Vox José María Sánchez durant el Ple del Congrés dels Diputats que se celebra aquest dimarts a Madrid. EFE/ Víctor Lerena

El vicepresident de la cambra, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (i) discuteix amb el diputat de Vox José María Sánchez durant el Ple del Congrés dels Diputats que se celebra aquest dimarts a Madrid. EFE/ Víctor Lerena / Víctor Lerena / EFE

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Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

"Tensió en màxims", "el debat més aspre" o "pujada de to" són expressions que han quedat gastades per descriure les sessions plenàries del Congrés, en les quals dia sí i dia també se senten insults, advertències i més d’un crit. No obstant, a mitjans d’abril, la imatge d’un diputat de Vox increpant el vicepresident del Congrés va suposar una alarma per als mateixos diputats. Aquest dijous, l’àmplia majoria de la Cambra baixa ha acceptat a tràmit una reforma del reglament impulsada pel PSOE per sancionar amb fins a 2.000 euros els diputats que siguin expulsats i poder suspendre dels seus drets a qui exerceixin "violència o intimidació greu". Això sí, amb molts dubtes.

Sense la dreta

Després de l’aldarull produït pel parlamentari de Vox José María Sánchez García, que va pujar a la tribuna de Presidència per encarar-se amb el vicepresident de la Cambra, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, i amb una lletrada, la mateixa presidenta del Congrés, Francina Armengol, va fer una crida a proposar sancions per a aquest tipus de conductes. Així, el PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNB, Podem i BNG han acordat treballar en la reforma del reglament. No està d’acord el Partit Popular, que creu que la culpa és de la falta de moderació per part d’Armengol, ni Vox, que ha tret al mateix Sánchez García a justificar que "ni va exercir cap violència".

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La proposta introdueix un apartat que regula la possible suspensió temporal d’aquell diputat que "amb la seva conducta, d’obra o de paraula, exercís, al recinte parlamentari, violència o intimidació greus sobre la Presidència o la Mesa [...] o sobre el cos de lletrats o uixers". En cas que passi, serà el ple qui prengui la decisió de sancionar-lo. Es proposa una sanció de 1.000 euros per a aquells que siguin expulsats després de ser cridats a l’ordre i de 2.000 si el parlamentari "no atengués al requeriment d’abandonar el saló de sessions".

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