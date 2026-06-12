CAS ZAPATERO
Les deu joies més valuoses que la UDEF va trobar al despatx de Zapatero, amb un collar d’or blanc i diamants de 278.000 euros
L’anàlisi ha sigut realitzada «per un gemmòleg diplomat amb àmplia experiència professional», que ha utilitzat l’equipament tècnic del departament de taxacions d’Ansorena, la joieria que ha realitzat aquest estudi preliminar, que també ha recorregut al laboratori de l’Institut Gemològic Espanyol
Cristina Gallardo
La taxació de les 56 joies que la UDEF va descobrir en una maleta trobada a l’oficina que José Luis Rodríguez Zapatero té al madrileny carrer de Ferraz situa el seu valor de mercat en 1.323.915 euros. Però la de més valor és, segons els experts d’Ansorena, un collar de 278.000 euros realitzat en or blanc amb una cadena tipus ‘riviere’ en forma d’U quallada de diamants amb un pes total de 30 quirats i dues maragdes naturals tipus pera de 21 quirats.
El segueix per valor, d’un total de 220.000 euros, un altre collar d’or blanc de 18 quirats amb 13 safirs talla perilla, 32 quirats en total l’origen del qual és tailandès acompanyats per diamants. Tot el collar, amb «un delicat disseny vegetal calat», pesa 115 grams.
La tercera peça més valuosa, un altre collar taxat en 155.000 euros, està fet amb bandes d’or blanc i diamants en talla brillant en forma de V. Com a motiu principal, una cascada amb cinc robís naturals talla oval «tractats amb vidre de plom».
Una polsera de 95.000 euros
Després d’aquests valuosos collars, els segueixen en valor una polsera taxada en 95.000 euros també en or blanc, amb tres maragdes naturals de Zàmbia, segons les dades de l’Institut Gemològic, acompanyades per diamants.
En cinquè lloc per valor econòmic (85.000 euros), el té un braçalet tipus ‘cocktail’, també en or blanc, amb una maragda natural central de 13 quirats,també de Zàmbia. L’envolten motius vegetals en diamant.
Amb un valor taxat de 80.000 euros hi ha una polsera tailandesa de 44,87 grams d’or blanc de 18 quirats amb motius ovalats calats amb centres formats per set safirs talla pera mixta. També té motius vegetals quallats amb diamants.
Dues arracades de 80.000 euros
El mateix preu de l’anterior, 80.000 euros, tindria una parella d’arrecades llargues de 16,08 grams de dos cossos d’or blanc de 18 quirats. Tots dos estan decorats amb quatre maragdes naturals i acompanyades de diamants.
El segueix en valor (72.000 euros) una polsera de 37,33 grams d’or blanc de 18 quirats amb dos robís naturals i altres arrecades de 42,20 grams amb un valor taxat de 70.000 euros d’or blanc de 18 quirats, amb forma de «Chandelier», amb vuit safirs naturals de Tailàndia.
Or blanc, robís i diamants
La desena joia per valor és de 60.000 euros, i són dues arrecades de 36,10 grams d’or blanc de 18 quirats, formades per quatre robís naturals. Estan muntats en motiu vegetal quallat per diamants.
No obstant, moltes altres de les joies apareixen en la taxació com a «sense valor». L’anàlisi ha sigut realitzada «per un gemmòleg diplomat amb àmplia experiència professional», que ha utilitzat l’equipament tècnic del departament de taxacions d’Ansorena, la joieria que ha realitzat aquest estudi preliminar, que també ha recorregut al laboratori de l’Institut Gemològic Espanyol (IGE) per al dictamen sobre tractaments i jaciments d’alguns gemmes.
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