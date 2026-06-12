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Crisi laborista

Dimiteix el ministre de Defensa britànic per la despesa militar

El ministre de Defensa del Regne Unit, John Healey, en una fotografia d'arxiu

El ministre de Defensa del Regne Unit, John Healey, en una fotografia d'arxiu / Europa Press/Contacto/Thomas Krych

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Lucas Font

Londres

El ministre de Defensa britànic, John Healey, ha presentat aquest dijous la seva dimissió de manera inesperada per les seves discrepàncies amb el primer ministre, Keir Starmer, sobre l’augment de la despesa militar. Healey ha expressat el seu desacord amb els plans de Starmer a pocs dies de la publicació del Pla d’Inversió en defensa (DIP, en les seves sigles en anglès) un document crucial que ha de fixar les inversions en les Forces Armades en els pròxims anys i que ha generat importants divisions dins del Govern laborista.

Healey va mostrar la seva disconformitat amb l’objectiu de despesa que el primer ministre va fixar en el DIP per al 2030, equivalent a un 2,68% del PIB. Una xifra que queda lluny de la meta acordada inicialment, del 3%. "El nostre acord financer del DIP dista molt del que es necessita per a la defensa i el país en aquests temps tan perillosos.

Falta de voluntat

Healey ha criticat la "incapacitat" de Starmer per destinar els recursos que el país necessita en un moment de "creixents amenaces" i ha carregat amb duresa contra el Ministeri d’Economia, en mans de Rachel Reeves, al qual ha acusat de no tenir voluntat de reforçar el pressupost militar. També ha recordat els compromisos del Regne Unit amb els seus socis en missions conjuntes a l’Orient Mitjà, a l’Àrtic i a Ucraïna i la seva promesa d’arribar al 3,5% de la despesa purament militar el 2035, un objectiu que també s’han fixat la majoria dels països de l’OTAN.

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La dimissió de Healey evidencia les tensions internes dins l’Executiu, que es troba davant la disjuntiva d’haver d’aprovar un important augment de la despesa en defensa en un moment de dificultat econòmica i d’escassa popularitat entre els votants.

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