Patrimoni astronòmic
Elon Musk es convertirà aquest divendres en el primer bilionari de la història: acumularà més riquesa que el 46% de la població mundial
El patrimoni net del controvertit magnat tecnològic, propietari de X i Tesla, superarà el bilió de dòlars de patrimoni amb la sortida a borsa del gegant aeroespacial de la seva propietat SpaceX, una fita mai abans vista
Laura Puig
La fortuna d’Elon Musk sembla no tenir sostre. Aquest divendres, el magnat tecnològic es convertirà en la primera persona de la història a ingressar al club dels bilionaris després de la sortida a borsa de SpaceX, l’empresa aeroespacial fundada el 2002 pel també propietari de Tesla, la xarxa social X o Neuralink. I, d’acord amb la llista de milmilionaris en temps real de <em>‘Forbes’</em>, podria ser l’únic membre d’aquest club durant un temps, ja que el número 2 del top ten d’ultrarics es troba molt lluny d’acumular un patrimoni d’un milió de milions: es tracta de Larry Page, cofundador de Google i Alphabet, amb una fortuna de ‘només’ 290.000 milions de dòlars.
La part més important de la riquesa del controvertit empresari prové actualment de la seva participació a SpaceX, valorada en uns 866.000 milions de dòlars. Sumada a les seves accions a Tesla i a la resta de les seves propietats, el seu patrimoni net depassarà els 1,1 bilions de dòlars, segons un càlcul de The Washington Post basat en les projeccions de SpaceX, que avui s’estrena en borsa. No obstant, per convertir-se en el primer bilionari de la història, les seves accions s’hauran de revaloritzar quan comenci la seva cotització, matisa Forbes.
La nova fita de Musk –mai abans vist– posa en evidència la cada vegada més gran desigualtat al món. Un informe d’Oxfam Intermón estima que el patrimoni acumulat pel que fos un dels aliats més pròxims de Donald Trump en l’inici del seu segon mandat és equivalent al del 46% de la població mundial més pobra, uns 3.800 milions de persones. I, segons l’anàlisi de <em>Le Grand Continent</em>, supera el PIB anual de 172 països. Per arribar a aquesta desorbitada xifra, un nord-americà amb ingressos mitjans hauria de treballar 11 milions d’anys.
«Avanç del poder dels oligarques»
«Que la fortuna d’Elon Musk superi el bilió de dòlars marca una fita sense precedents en l’avanç del poder oligàrquic i un dia fosc per a la democràcia», afirma Susana Ruiz, responsable de Justícia Fiscal d’Oxfam, en un comunicat en què també destaca que aquesta «concentració extrema de riquesa» és fruit d’«una era de decisions de política pública regressives» amb «regles dissenyades per una minoria per multiplicar les seves pròpies fortunes i àmpliament avalades per líders polítics».
Per ajudar a entendre la magnitud de les xifres, l’organització de cooperació internacional planteja diversos escenaris: per polir-se un bilió de dòlars, Musk necessitaria gastar-se un milió de dòlars al dia durant 2.740 anys; a més, podria donar 100 dòlars a cada habitant del planeta i continuaria estant entre les 10 persones més riques del món; i només pagant un 10% d’impostos (el tipus mitjà de l’IRPF a Espanya és del 16%) sobre la seva fortuna total, es recaptarien prou diners per acabar amb la pobresa extrema al món durant un any.
Ajuda de Trump
En les seves anàlisis, Intermón destaca l’ajuda que Musk ha obtingut del Govern dels EUA després de ser, amb més de 250 milions de dòlars, un dels principals finançadors de la campanya electoral de Trump per tornar a la Casa Blanca. Una cinquena part dels ingressos de SpaceX, per exemple, es deuen als contractes firmats amb el Govern federal, alguns d’ells durant el temps en què l’amo de X va estar al capdavant del Departament d’Eficiència Governamental (DOGE, per les seves sigles en anglès), on va desmantellar programes d’ajuda al desenvolupament i va acomiadar desenes de milers d’empleats públics, segons una investigació de <em>The New York Times</em>. A més, l’empresa aeroespacial també s’ha beneficiat d’avantatges fiscals aprovats per l’Administració Trump i les seves predecessores.
Però la sortida al mercat de SpaceX, la més voluminosa de la història, també omplirà les butxaques d’altres prominents inversors, molts d’ells al golf Pèrsic. És el cas del príncep Alwaleed bin Talal de l’Aràbia Saudita, la participació del qual del 0,63% en la companyia podria arribar a un valor d’uns 10.600 milions de dòlars. Això sense comptar la seva participació indirecta a través de la firma saudita Kingdom Holding. El seu patrimoni net ja ha arribat al seu nivell més alt en una dècada, segons <em>Bloomberg</em>.
Que la fortuna d’Elon Musk superi el bilió de dòlars marca una fita sense precedents en l’avanç del poder oligàrquic i un dia fosc per a la democràcia
No obstant, Alwaleed no és l’únic inversor del Golf que es veurà beneficiat. I és que fons sobirans de gran rellevància a l’Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs Units «fa anys que amplien la seva presència en l’imperi tecnològic d’Elon Musk», tant a SpaceX com a xAI, la seva firma d’intel·ligència artificial, apunta Wired. Aquesta participació, adverteixen els experts, va més enllà dels diners i busca reforçar l’aliança entre les petromonarquies del Golf i els EUA.
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