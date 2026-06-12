PP
Feijóo demana eleccions a Sánchez i urgeix a una «reconstrucció nacional» davant l’actual «nivell de degradació»
Carlos Ponce
El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat aquest divendres que mai va pensar enfrontar-se a un «nivell de degradació» com el que hi ha actualment a Espanya i per això ha urgit a una «reconstrucció nacional».
En una trobada organitzada pel Cercle d’Empresaris de Galícia, a Vigo, el líder del PP ha dit que el seu partit «és l’única alternativa».
Feijóo ha assegurat que aquest dia jugava «a casa, com el Celta», i no davant desconeguts, sinó convidat novament al Cercle d’Empresaris per poder «garantir un dels actius més importants, la confiança, que no es proclama, sinó que es guanya o es perd».
«Aspiro a renovar la confiança que Galícia em va donar durant gairebé 14 anys, primer perquè els que ocupen el Govern d’Espanya no s’ho mereixen, han dilapidat la confiança», ha reflexionat Feijóo.
En la seva intervenció, ha dit que avui en l’actualitat política «només hi ha crònica de tribunals» i ha advocat per «recuperar la política normal, la que gestiona i resol problemes concrets».
Feijóo ha citat set frases literals de Pedro Sánchez, entre les quals que la corrupció actua com a agent dissolvent i nociu i destrueix la fe en les institucions, o la que atrinxerar-se en el càrrec amb una cambra fragmentada i amb interessos difícils de casar debilita la democràcia.
El «llistó el va posar ell mateix», ha dit el president del PP sobre el del Govern i, ja reprenent les seves pròpies paraules, ha relatat que «mai» va pensar que s’«enfrontaria a aquest nivell de degradació» que hi ha al país, que «Espanya necessita amb urgència una reconstrucció nacional que torni a fer de la política una activitat compatible amb la decència», una política que atengui les «demandes» de la gent i afronti l’«agenda reformista» que necessita la nació.
El responsable del PP ha defensat «canviar un Govern centrat en la seva supervivència» per un altre que «s’ocupi de les necessitats dels seus ciutadans».
També ha anunciat una «auditoria total perquè se sàpiga la veritat total» d’on han anat a parar tots els diners que ha rebut Espanya en els últims anys de fons europeus.
Ha apostat per la reforma fiscal, per una «facilitat administrativa» més gran, per unes «regles clares i institucions respectades i decisions previsibles» o per una «veritable autopista» per a projectes estratègics, que no estigui «basada en el tràfic d’influències o a conèixer el president de la SEPI o de l’Oficina Econòmica del Govern».
Feijóo ha considerat «necessari» deixar de veure l’èxit empresarial com «una sospita», ja que, segons ha indicat, el que crea riquesa no és cap sospitós, però sí que ha «de complir» les regles, i ha advertit que l’empresa «tampoc és un caixer automàtic».
Després de descriure aquest panorama i les mesures que proposa, ha defensat que, «tot i que sembli una inconsciència», és optimista i vol que els espanyols també ho siguin perquè està convençut que «junts» es pot construir una «Espanya millor».
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