Fòrum Talento a Madrid
Feijóo demana que "l’honestedat torni a la vida pública"
El líder del PP reivindica el talent i el mèrit com a pilars de la seva futura gestió, criticant la corrupció que afecta el Govern
Mariano Alonso Freire
El president del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, va reivindicar aquest dijous el "talent" i el "mèrit" per sobre de la pertinença a un partit polític com barems que el guiaran si després de les pròximes eleccions generals aconsegueix succeir Pedro Sánchez a la Moncloa. Ho va fer a la VII edició del Fòrum Taleñto Espanya celebrada a l’espai Matadero de Madrid, on va reivindicar com a màxima el que "l’honestedat torni a la vida pública".
El líder de l’oposició va pronunciar un discurs al·ludint de manera velada als escàndols de corrupció que esquitxen el Govern i el PSOE, que la setmana que ve tindran diverses fites. Aquestes inclouen la compareixença als jutjats de la dona del president, Begoña Gómez, a qui se li podria obrir judici oral, i la primera citació a l’Audiència Nacional de l’expresident del Govern i exsecretari general dels socialistes José Luis Rodríguez Zapatero. També s’espera la compareixença en la comissió d’Interior del Senat, dimarts vinent, de la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, perquè aclareixi les seves trobades amb la lampista de Ferraz, Leire Díez. A més, hi ha la sentència del Tribunal Suprem sobre el cas mascaretes, que podria suposar la primera condemna per a un dirigent socialista lligat a Sánchez, com és l’exministre de Transports José Luis Ábalos.
"Jo avui no vinc aquí a fer l’inventari de les trames, dels sumaris, dels sumaris, dels personatges sòrdids... vinc a intentar oferir una sortida al nostre país, vinc a fer un al·legat contra la resignació, i a dir-los que la situació és greu, però no irreversible, i que el canvi que necessita Espanya passa per una reivindicació del talent", va reflexionar Feijóo sobre això davant els assistents al fòrum. Feijóo es va presentar a l’esmentat fòrum plantejant tota una declaració d’intencions: "Vull ser el president que fomenti el talent a Espanya". Una asserció sobre el qual va aprofundir així: "El talent s’ha de cuidar perquè doni el seu fruit, perquè és molt més delicat del que sembla", va asseverar, mentre va indicar: "El que els poders públics podem fer pel talent és recolzar-lo, posar-lo fàcil, crear entorns perquè aquest talent es consolidi i perquè fructifiqui"..
El president dels populars va assenyalar així mateix tres enemics del talent, que serien "la inacció, el fals igualitarisme i la corrupció". Sobre aquest últim, es va esplaiar així: "És un enemic letal, perquè el talent en la nostra vida econòmica no pot tirar endavant sense la neteja de la vida pública". Per Feijóo, la corrupció "danya la credibilitat de les institucions i la marca del país, perjudica la seguretat jurídica" i "empitjorora la gestió i els serveis públics, cosa que impacta directament en la competitivitat i en el benestar", a més de trencar "la confiança dels ciutadans".
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