Futur incert
El "general estiu" treu el cap en una Cuba sufocada
Washington clava un nou i contundent cop al turisme a l’illa prohibint l’ús de Visa i Mastercard. L’illa es fon en la canícula, agreujada per les apagades i l’escassetat mentre la temporada ciclònica amenaça a l’horitzó.
No falten analistes, especialment als EUA, que preveuen que hi hagi tempestes socials al carrer
Abel Gilbert
Les temperatures extremes, de fins a 30 graus sota zero, van derrotar els exèrcits de Napoleó i Adolf Hitler el 1812 i el 1941. La figura del "general hivern" és recordada per aquestes hores sota l’ensopiment d’una canícula cubana agreujada per les apagades, la falta de mobilitat, els mosquits i l’escassetat. En les converses a les fosques ha aflorat una temuda figura imaginària: el "general estiu". No es tracta d’un fet merament estacional ni pintoresc sinó l’auguri de més problemes per a una illa que acumula els resultats de polítiques econòmiques erràtiques i la pressió sufocant dels Estats Units. Una altra amenaça meteorològica de fort impacte social i econòmic surt a la parell en l’horitzó: la temporada ciclònica, que ha començat aquest mes. L’huracà Melissa va afectar l’any passat unes 735.000 persones, a més de deixar 50 morts. Va destruir infraestructura i vivendes. L’anomenat Rafael va provocar estralls el 2024 a milers de llars i l’agricultura. La possibilitat que es combinin en els pròxims mesos els dos fenòmens meteorològics, les altes temperatures estivals, i la violència de les tempestes tropicals, enmig de les enormes penúries, provoca esgarrifances malgrat que per aquests dies el sol comença a puny els cossos. No falten analistes, especialment als EUA, que els aguaiten com a detonadors de tempestes socials als carrers.
El Govern sembla de vegades indiferent a aquestes prediccions, més enllà de denunciar la política agressiva del veí. A finals de maig, quan encara no havia començat la deserció de les empreses hoteleres internacionals per la pressió nord-americana, es va celebrar a l’Hotel Resonance de Varadero l’"inici de l’estiu". L’alsaiguda jet set cubana no es va privar de la remenada, la música i la cervesa amb el rumor del mar. Entre ells hi havia l’influencer i empresari Sandro Castro, net de Fidel Castro. "Qualsevol que vegi les imatges sense context pogués pensar que l’esdeveniment es desenvolupava a Cancún o a Punta Cana, i no en un país socialista on les apagades en general superen les 20 hores diàries, l’aigua escasseja, els medicaments brillen per la seva absència a les farmàcies, i fa mesos que demana ajuda internacional per sostenir les necessitats bàsiques de la seva població al mig del cèrcol petroler", va escriure Rubén Padrón Garriga al portal La Joven Cuba.
Els senyals d’un eventual desastre floten en l’aire abans que el "general estiu" entre formalment en acció el 21 de juny. El Govern cubà va projectar un creixement del PIB d’un punt el 2026 malgrat l’"economia de guerra". L’estimació oficial topa de cara amb les magres perspectives a l’aguaitjades per la Comissió Econòmica per a l’Amèrica Llatina i el Carib (CEPAL) a causa de l’enorme escassetat d’energia: una caiguda de 6,5% en el millor dels casos. El ministre d’Economia i Planificació, Joaquín Alonso, va assenyalar no obstant que aquest increment percentual es calcula sobre les vendes de serveis mèdics a l’estranger i el rendiment turisme. L’estimació no deixa de ser sorprenent tenint en compte que diverses companyies estrangeres, entre les quals espanyoles, han decidit deslligar-se de l’administració d’importants hotels davant les pressions dels Estats Units. El turisme ha caigut un 55%. Els visitants estrangers entre gener i abril amb prou feines en van ser 328.000. La connectivitat aèria es va reduir un 56%.
Euros o dòlars
Però l’ensorrament pot ser pitjor en un país a les fosques. Aquells que, malgrat les circumstàncies, volguessin pujar als avions que aterren a la capital, es trobaran amb una dificultat afegida que és gairebé un cop de gràcia al turisme internacional. Acaba d’entrar en vigència una mesura que torna pràcticament inviable el consum electrònic dels occidentals en la més gran de les Antilles. El banc estranger que gestionava els pagaments a Cuba de les targetes Visa o Mastercard ha interromput el contracte amb Fincimex S.A., la filial financera del Grup d’Administració Empresarial, GAESA. "Es fa il·lícit i impossible continuar amb l’execució dels acords", va dir l’entitat bancària, el nom del qual es manté en l’anonimat. El que queda clar és que ha respost a l’Orden Executiva 14404, firmada pel president Donald Trump, que sanciona les firmes que tenen relacions amb el conglomerat que controlen les Forces Armades. D’aquesta manera, els que vulguin prendre unes vacances a l’illa hauran de portar euros o dòlars i canviar-los al mercat negre, que té millors preus, o utilitzar les targetes de crèdit de Rússia i la Xina, Mir i UnionPay, respectivament, canadencs o llatinoamericans.
L’impacte transcendeix a la pallissa indústria sense xemeneies. Si el "pròxim" petroler disposat per Washington des de final de gener per esfondrar el Govern va empènyer els cubans a l’abisme quotidià en un país que arrossegava seriosos problemes a la xarxa de subministraments d’energia, la inoperativitat de Visa i Mastercard afegeix trastorns de primer ordre tant a l’Estat com actors privats: aquests tindran més dificultats per pagar a proveïdors estrangers. Els ciutadans patiran la cua. La tinença d’una targeta internacional que no havia sigut emesa per un banc nord-americà era un clar factor de divisió entre cubans. D’una banda, els posseïdors. De l’altra, els més desposseïts. A partir d’aquesta mesura, les llars tornen a igualar-se cap avall. Ja no podran utilitzar a través del plàstic les remeses enviades des de l’exterior i permetien proveir-se a les botigues en dòlars.
El cop del Departament del Tresor provocarà, segons els especialistes, més trastorns en l’economia domèstica. La inflació acumulada durant el primer quadrimestre de l’any ha sigut del 7,18%, un nombre superior al 6,5% del mateix període del 2025. La restricció en l’ús de Visa i Mastercard exercirà una pressió addicional al mercat negre a partir de l’encariment del preu del dòlar, i això es traslladarà als preus dels béns bàsics que s’adquirien amb les targetes.
Enviament de combustible
Enmig de les restriccions i sancions, mentre el fantasma d’una intervenció militar dels EUA es passeja pel cel a través d’una amenaça del secretari de Guerra, Pete Hegseth, llançada des de la mateixa base naval a Guantánamo, s’ha obert a l’illa una limitada finestra de proveïment energètic. El Miami Herald va informar que Vanguard Energy, una empresa d’intermediació amb seu a Florida, portarà 250.000 barrils de dièsel i gasolina nord-americana a Cuba, una cosa que no passa fa sis dècades. "Vanguard està en una posició única per aconseguir resultats on la diplomàcia, l’oportunitat comercial i l’interès nacional convergeixen. Actua com un conducte de confiança —legal i confidencial— entre el capital privat i governamental i els mandats del sector públic, assegurant que tota activitat compleixi plenament amb la legislació nord-americana". L’empresa té una restricció de ferro: operarà amb el sector privat i proveirà l’Ambaixada dels EUA a l’Havana.
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