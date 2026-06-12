El model territorial
Hisenda activa el procés per aprovar el nou finançament
El ministeri d’Arcadi Espanya comença a agendar les primeres reunions bilaterals
Iván Gil
El Ministeri d’Hisenda que lidera Arcadi España pretén aprovar el nou model de finançament autonòmic en el Consell de Ministres abans de l’estiu. Per a això, ha començat a agendar ja les primeres reunions bilaterals amb algunes comunitats autònomes, segons ha pogut saber aquest diari. La majoria s’amuntegaran previsiblement en l’última setmana de juny, com expliquen fonts de les conselleries autonòmiques d’Hisenda consultades. Amb Castella-la Manxa, per exemple, s’ha fixat el 22 de juny. Per part del Govern s’asseurà el secretari d’Estat d’Hisenda Jesús Gascón, i pel govern castellanomanxec ho farà el conseller Juan Alfonso Ruiz. La intenció és fer aquestes reunions per ordre d’aprovació dels estatuts, tot i que amb la Generalitat encara no s’ha consensuat una data.
Rebuig del PP
Aquestes trobades bilaterals, sobre les quals ja han avançat el seu rebuig d’asseure-s’hi regions governades pel PP com la Comunitat de Madrid i la Junta d’Andalusia, són el pas previ a la discussió multilateral en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF). El projecte es portarà a aquest òrgan i posteriorment al Consell de Ministres, l’última reunió del qual abans de l’aturada estival se celebrarà el 28 de juliol. Després d’això s’enviarà al Congrés per començar-ne la tramitació.
El Govern es va fixar com a objectiu que pugui aprovar-se definitivament en el següent període de sessions perquè entri en vigor l’1 de gener del 2027. No obstant, no compta amb els suports necessaris, davant les posicions reticents de Junts. Una abstenció dels postconvergents seria suficient.
Hisenda insisteix a voler negociar amb "normalitat", tot i que són conscients de les dificultats a un any de les eleccions autonòmiques. La Moncloa vol que la tramitació del finançament autonòmic sigui paral·lela a la dels Pressupostos del 2027. Els passos per a l’elaboració dels Pressupostos que es faran aquestes pròximes setmanes coincideixen amb un escepticisme cada vegada més gran entre els socis, quan no un rebuig per la pressió de Junts i el PNB per avançar les eleccions generals. A la Moncloa asseguren que la seva intenció és seguir els temps "normals" de la tramitació dels Pressupostos, per la qual cosa s’haurien d’emportar al Congrés abans que acabi el mes de setembre. S’obriria llavors un termini d’entre dues o quatre setmanes per presentar esmenes fins a la prova de foc de la votació de totalitat..
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