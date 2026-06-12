Els comptes catalans
Junts prepara una bateria d’esmenes als pressupostos
Els postconvergents han recollit les principals demandes dels seus alcaldes per debatre-les durant la tramitació parlamentària
Carlota Camps
Junts va presentar una esmena a la totalitat als pressupostos de Salvador Illa, a l’entendre que no solucionen els problemes dels catalans. "No tenen ambició, autoestima, ni lideratge; són una sobredosi d’anestèsia que deixa el país més col·lapsat", va afirmar la líder del grup parlamentari, Mònica Sales, durant el primer debat sobre els comptes, en què es va aprovar la seva tramitació al Parlament. No obstant, la formació vol ser propositiva i no limitar-se a exercir de ‘pituf rondinaire’. Per aquesta raó, prepara una bateria d’esmenes parcials, basades en les principals demandes que li han fet arribar els seus alcaldes, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO.
Un dels consistoris que ha fet arribar les seves peticions al partit perquè encarrili les seves demandes en els pressupostos és el de Sant Cugat, el municipi més poblat governat pels postconvergents. L’ajuntament dirigit per Josep Maria Vallès ha entregat a la direcció una llista amb 25 peticions entre les quals figuren obres com la doble via i el soterrament de les línies de Ferrocarrils de la Generalitat al seu pas pel municipi, més entrades i sortides dels túnels de Vallvidrera i "dignificar" els accessos a l’AP-7. També demana, entre altres qüestions, pressupostar un servei d’urgències pediàtriques ininterromput i una escola d’educació especial.
El termini perquè els grups registrin les seves esmenes a l’articulat finalitza aquest divendres al matí, mentre que dimarts és l’últim dia dia dia presentar les corresponents a la de la llei d’acompanyament. A partir de llavors es començaran a debatre les propostes en comissió i després en el ple. El pressupost, si cap grup parlamentari l’impugna davant del Consell de Garanties Estatutàries, com tot sembla indicar, s’aprovarà definitivament el 2 de juliol.
Gira per les vegueries
Una vegada presentades les objeccions, els postconvergents tenen previst explicar les seves demandes territorials a través de rodes de premsa en les diferents vegueries de Catalunya. Ja ho van fer durant el debat dels anteriors comptes, els del 2023 que va presentar el president Pere Aragonès tan sols uns mesos després de trencar amb el Govern d’ERC i de deixar els comptes en mans del recolzament del PSC i els Comuns. Igual que llavors, la gira de Junts tindrà lloc en un ambient preelectoral, a tan sols un any de les eleccions municipals, uns comicis que s’auguren claus per al partit, ja que vol continuar fent gala que és la formació amb més alcaldies, tot i que en nombre de vots va guanyar el PSC. A més, serà la prova definitiva per veure fins a quin punt Aliança Catalana pot fer-se un buit en el panorama municipal i quedar-se amb una part dels seus votants, com indiquen les enquestes.
Ja fa un temps que Junts mira de fer quallar la seva aposta al territori. Al novembre va celebrar un ‘superdissabte ’ amb carpes en un centenar de municipis de Catalunya per explicar el perquè de la ruptura amb el PSOE. També va realitzar un cicle de conferències sota el lema Junts s’explica que va recórrer les principals capitals de comarca. S’hi va convidar les entitats i els representants de la societat civil més rellevants i coneguts de cada localitat, amb l’objectiu de fer arribar el seu missatge més enllà de les fronteres del partit. Amb aquestes dues accions, els postconvergents van mirar d’explicar la seva proposta en matèries com la seguretat, la vivenda, la immigració, les infraestructures, la llengua i la fiscalitat.
Ara buscaran explicar el seu veto als pressupostos d’Illa i quin seria el seu projecte si estiguessin al Govern de la Generalitat. Més enllà de les peticions dels alcaldes, el partit liderat per Carles Puigdemont considera que els comptes públics del PSC no afronten aspectes econòmics estructurals com el dèficit fiscal i reclama una rebaixa de la pressió fiscal, amb l’eliminació d’alguns impostos com el de successions o la deflactació de l’IRPF. També considera que els números presentats per Illa, que seran avalats amb el recolzament dels seus dos socis –ERC i els Comuns–, no milloren el funcionament del sistema de Rodalies, no faciliten l’accés a la vivenda, i tampoc redueixen les llistes d’espera en sanitat. Així mateix, denuncia que no hi ha prou mesures ni recursos per fomentar l’ús del català.
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