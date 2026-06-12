El jutge autoritza l’UCO a rastrejar els comptes de González Amador
La investigació se centra en els vincles del nòvio d’Ayuso amb Quirón Salud per determinar si va encobrir comissions a través de societats pantalla
L’ordre judicial de requerir informació a 16 bancs arriba mesos després que els agents ho sol·licitessin
Cristina Gallardo
El jutge Antonio Viejo ha donat un fort impuls a la investigació oberta a l’empresari Alberto González Amador per presumptes delictes de corrupció relacionats amb la seva vinculació econòmica al grup Quirón Salud. Així doncs, en una resolució a què ha tingut accés EL PERIÓDICO, ordena a la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil requerir a fins a 16 entitats bancàries "informació relativa als moviments i saldos que estiguin en les seves bases" relatives a les determinades persones i productes bancaris.
El jutge precisa que les diligències interessades tenen per objecte "construir, de manera preliminar, el catàleg real de béns dels investigats i el seu entorn més pròxim, per d’aquesta manera entreveure si haguessin pogut augmentar el seu patrimoni de manera desmesurada" i determinar si l’origen d’aquest són les actuacions ara investigades. L’ordre del jutge té lloc diversos mesos després que els agents sol·licitessin la mesura i l’Audiència Provincial avalés aquesta branca de la investigació a l’empresari.
Segones indagacions
Les diligències s’emmarquen en una segona investigació oberta a la parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, que és independent dels delictes de frau fiscal i de falsedat documental pels quals serà jutjat per un jutge penal de Madrid.
L’abril passat, l’Audiència Provincial de Madrid va confirmar la procedència de la investigació dirigida a determinar si, a través de la compra el desembre del 2020 –per mig milió d’euros– de l’empresa Círculo de Belleza a la dona d’un directiu de Quirón s’encobria una comissió per obtenir contractes d’aquesta societat.
Segons la Fiscalia de Madrid, l’esmentada societat no tenia valor –es tractava d’un local amb tres màquines de depilació làser– i la intenció de l’empresari d’adquirir-la i després transformar-la en Masterman & Whitaker Medical Supplies And Health Process Engineering SL podria tenir per objectiu convertir-la en una empresa pantalla per encobrir comissions i provar d’eludir les seves obligacions amb Hisenda.
En els seus fonaments jurídics, el jutge incideix que les diligències practicades en el curs de la investigació de la qual dimana la peça separada "apunten de forma indiciària i provisional a la realització d’un negoci jurídic en el qual, mancant dels elements acreditatius del valor de mercat de l’empresa", en al·lusió a Círculo de Belleza, apunten que "la veritable finalitat" d’aquest acte era "satisfer una comissió al senyor Camino en consideració a la seva posició a Quirón Prevención i les relacions comercials" sostingudes amb González Amador.
Va ser la jutge que va precedir Viejo en aquesta investigació qui el mes d’octubre de l’any 2024 va establir que s’havia d’investigar "si en la utilització de la societat instrumental o de pantalla Masterman SL, mitjançant la cessió parcial d’un contracte de serveis subscrit entre Maxwell Cremona SL i el seu client Quirón Prevención SL, es va poder incórrer en d’altres delictes diferents als dos delictes contra la Hisenda Pública i delicte de falsedat documental objecte de les diligències prèvies referides".
Increment d’ingressos
A proposta de la fiscalia, també es tracta d’indagar sobre l’increment dels ingressos de González Amador en els anys 2020 i 2021 "per la intermediació en la venda de material sanitari" a diferents empreses, així com aclarir el relatiu a un contracte de data del 15 de desembre del 2021 entre Maxwell Cremona i Quirón Prevención pel qual la primera cedia en favor de la segona part del contracte denominat "Gran Compte", firmat amb Quirón i relatiu a l’expansió del negoci a Llatinoamèrica.
L’Audiència Provincial va avalar igualment, segons recorda el jutge Viejo en la seva interlocutòria, les indagacions sobre una "proposta per al desenvolupament i implantació de la Joint Commission International a la Fundació Jiménez Díaz", en el marc del qual es va produir el 16 de desembre del 2021, per part de Maxwell Cremona SL, la transmissió de la totalitat de les participacions de Masterman SL en favor de l’empresari investigat, "qui des de l’esmentada data és administrador i soci únic de la mercantil esmentada".
Per tot això, el jutge ordena diligències que permetin determinar els moviments de fons que haurien tingut lloc des de l’any 2014 fins a l’actualitat.
El jutge adverteix que, depenent dels resultats de la informació bancària reclamada, "pogués considerar-se procedent estendre l’examen a la informació tributària de persones físiques o jurídiques relacionades, així com a les dades obrants als arxius de la Tresoreria General de la Seguretat Social de les persones relacionades" amb la investigació. nEn tot cas, el jutge adverteix que depenent dels resultats de la informació bancària ara reclamada, "pogués considerar-se procedent estendre l’examen a la informació tributària de persones físiques o jurídiques relacionades, així com a les dades obrants als arxius de la Tresoreria General de la Seguretat Social de les persones relacionades" amb la investigació.
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