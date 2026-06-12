Cas Zapatero
Zapatero, imputat per contraban i delicte fiscal després de la taxació de les joies trobades al seu despatx
Els joiers taxen en aproximadament 1,3 milions d’euros el centenar de joies confiscades al despatx de Zapatero
Cristina Gallardo
El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama ha acordat obrir una peça separada del cas Plus Ultra per investigar José Luis Rodríguez Zapatero per delictes fiscal i de contraban en relació amb les joies trobades en el registre practicat el 19 de maig a la seva oficina al madrileny carrer de Ferraz, l’origen de les quals «en aquests moments no està justificat» i el valor de les quals ha sigut taxat de forma preliminar en 1.323.915 euros.
En una interlocutòria donada a conèixer aquest divendres, el magistrat acorda comunicar la imputació a Rodríguez Zapatero sobre aquest nou assumpte perquè pugui exercir el seu dret de defensa, mentre assenyala la declaració per aquests fets per al mateix dia per al qual ja estava citat a la peça principal del denominat cas Plus Ultra, això és, els pròxims 17 i 18 de juny.
- Ni dret ni ADE: aquestes són les carreres amb més feina a Espanya quatre anys després de graduar-se
- Detenen dues persones relacionades amb la mort de Gabriel Morales, trobat al pantà de la Baells
- La no sortida de Diego Ocampo del Kids&Us Manresa cap a Tenerife
- L’abat de Montserrat, Manel Gasch: «És un dels pelegrinatges més importants de la nostra història»
- Una persona ferida després d'una baralla a la Baixada de la Seu de Manresa, amb llançament de torreta inclosa
- Sor Lucía Caram després de saludar Lleó XIV: 'He vist un Papa molt preocupat per la pau
- Una vuitantena d'escoles i instituts de la Catalunya central han aprovat no fer sortides i colònies
- Un cantant de Berga a la Sagrada Família: 'Ens van treure i engabiar perquè no cantéssim els Segadors