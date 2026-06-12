Segona nit de violència
L’atac de Belfast posa en el focus la lliure circulació entre les dues Irlandes
Representants unionistes demanen al Govern britànic reforçar els controls transfronterers per evitar l’entrada al país d’immigrants
El ministre per a Irlanda del Nord, Hilary Benn, denuncia un «vandalisme racista»
Lucas Font
L’estremidor atac amb ganivet de Hadi Alodid, un sol·licitant d’asil sudanès, contra un home dilluns passat a Belfast ha tornat a obrir el debat sobre l’entrada d’immigrants al Regne Unit. Representants unionistes han reclamat al Govern britànic que reforci els controls a la frontera amb Irlanda, on hi ha llibertat de circulació a través de l’Àrea Comuna de Viatge (CTA, en les sigles en anglès), per evitar l’entrada al país de persones en situació irregular. Una possibilitat que podria afectar un dels principals pilars dels acords del Divendres Sant, que van posar fi a tres dècades de violència a Irlanda del Nord.
El Ministeri de l’Interior ha reconegut que la frontera amb Irlanda és un "taló d’Aquil·les" per al Regne Unit en matèria migratòria, ja que moltes persones utilitzen aquesta ruta per arribar al país i reclamar asil. Aquest va ser el cas d’Alodid, que va arribar a Belfast procedent de Dublín el 2023 i va rebre un permís de residència al Regne Unit poc després. La Força Fronterera britànica (Border Force) ha mostrat la seva preocupació per la possibilitat que aquesta via s’utilitzi cada vegada més com una alternativa a les rutes pel canal de la Mànega, més controlades i perilloses.
Control fronterer
El Govern laborista ha reconegut estar estudiant mesures per reforçar els controls a la frontera, en col·laboració amb les autoritats irlandeses, però ha descartat prendre decisions que puguin comprometre la CTA. "Estem col·laborant amb les autoritats irlandeses per intentar fer front a l’ús indegut de la CTA, ja que es tracta d’un problema aquí a Irlanda del Nord. Però és important comprendre que la CTA és una realitat. La gent travessa la frontera per anar a treballar, portar els seus fills a l’escola, relacionar-se o practicar el seu culte", va assegurar el ministre per a Irlanda del Nord, Hilary Benn, aquest dijous a la BBC.
Benn va apuntar a una col·laboració més gran dels serveis d’intel·ligència dels dos països per aconseguir "més detencions" i "més arrestos", però va assenyalar al mateix temps que si algú demana asil al Regne Unit s’haurà d’estudiar la seva sol·licitud de manera individual, garantint els seus drets segons els convenis internacionals.
El Govern britànic va firmar un acord de deportació de sol·licitants d’asil amb Irlanda després del Brexit. No obstant, des de la seva firma el 2020 tan sols ha expulsat una persona al país veí, ja que l’acord no és legalment vinculant i va ser paralitzat el 2024 després que el Govern irlandès anunciés que tramitaria una llei d’emergència per esmorteir la possible arribada d’immigrants procedents del Regne Unit després de l’aprovació del pla de deportacions a Ruanda, un projecte que finalment no va tirar endavant.
Malgrat això, l’Executiu laborista assegura que les deportacions d’immigrants han augmentat des de la seva arribada al poder el 2024. Prop de 70.000 persones han sigut expulsades del país, de les quals més de mil es trobaven a Irlanda del Nord. Les autoritats també estan accelerant la tramitació de les sol·licituds d’asil per reduir l’elevada despesa en hotels, la qual ha sigut un dels principals motius de les protestes contra la immigració.
Els esforços de l’Executiu, no obstant, no estan aconseguint contenir els disturbis. Prop de 200 persones es van enfrontar a la policia per segona nit consecutiva als voltants de Belfast, en un intent d’arribar a un hotel que allotjava suposadament sol·licitants d’asil, i van deixar almenys 12 agents ferits i 16 detinguts. Uns actes violents que s’han repetit en diverses ocasions en els últims anys –com en les setmanes posteriors als atacs de Southport el 2024 o després d’una suposada agressió sexual a Epping l’any passat– i que alguns han qualificat com a "pogroms" de l’era moderna.
El ministre Benn no va dubtar a qualificar l’onada de violència de "vandalisme racista". "Si s’ataca la gent pel color de la seva pell, ¿de quina altra manera se’ls pot descriure?", va afirmar. La vice primera ministra nord-irlandesa, Emma Little-Pengelly, va assenyalar per la seva banda que la violència ha deixat la comunitat de la província "consternada i horroritzada".
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