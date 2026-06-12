Decisió del tribunal europeu
El TJUE sentenciarà sobre la llei d’amnistia el 16 de juliol
Dos anys de la llei d’amnistia: ¿qui se n’ha beneficiat i qui continua pendent?
Carlota Camps
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) resoldrà el 16 de juliol si la llei d’amnistia compleix la legislació comunitària i si la malversació que s’atribueix a l’expresident Carles Puigdemont –i també als exconsellers Toni Comín i Lluís Puig– és amnistiable. Junts espera que llavors el Tribunal Constitucional dictamini sobre els recursos d’empara dels tres processats i puguin tornar definitivament a Catalunya. El resultat de la sentència no se sabrà fins aleshores, però les conclusions de l’advocat general de la UE van ser clares. El seu aval al gruix de l’amnistia dona esperances al partit de Puigdemont, ja que en la majoria dels casos el TJUE dictamina en el mateix sentit o, almenys, ho pren en alta consideració.
Fins ara el TC ha resolt negativament les sol·licituds presentades per l’expresident demanant que s’aixequés la seva ordre de detenció mentre s’estudia el fons de la qüestió. La justificació dels magistrats és que adoptar qualsevol decisió sobre aquesta qüestió anticiparia la seva sentència definitiva. Això no hauria de tenir cap conseqüència sobre la sentència final. De moment, la Fiscalia i l’Advocacia General de l’Estat ja van presentar les seves conclusions davant el tribunal de garanties el mes de febrer passat i tots dos es van posicionar a favor d’amnistiar-los.
Si finalment el Constitucional resol a favor dels interessos de l’expresident i decideix amnistiar-lo, llavors el Suprem tindrà el torn final.
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