Commemoració
El mil·lenari del Parlament citarà premis Nobel per parlar de la pau
Gisela Boada
La celebració del mil·lenari del Parlament, que pretén commemorar les assemblees de pau i treva de Déu iniciades el 1027, inclourà una agenda d’actes que es prolongarà durant una mica més d’un any i que té entre els seus plans una cita amb diferents premis Nobel per debatre sobre la pau, el diàleg, la fe i la violència des de la perspectiva que ofereixen les diferents religions del món. Així ho ha explicat aquest dijous, en el primer acte d’aquesta commemoració, el comissionat que la pilota, Manel Vila, des de l’auditori Lluís Companys de la Cambra catalana.
Els actes, com va avançar EL PERIÓDICO, començaran el 10 de setembre del 2026, amb la hissada de la gran senyera en la vigília de la Diada, i acabaran el 10 de desembre del 2027, aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, aprovada el 1948. A més de l’agenda d’actes, també s’ha publicat aquest dijous un manifest del mil·lenari de les assemblees de pau i treva de Déu, concebut com una declaració de principis i obert a l’adhesió d’institucions, entitats i ciutadania.
Coordinació institucional
Davant un públic encapçalat pel president del Parlament, Josep Rull, i els membres de la Mesa; el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler; les expresidentes de l’hemicicle Laura Borràs i Carme Forcadell; diputats i els membres del consell assessor que va designar el Parlament per ajudar a confeccionar aquesta celebració –29 personalitats de diferents àmbits–, Vila ha donat detalls d’alguns dels actes previstos, coordinats amb la Generalitat, diverses diputacions, municipis, els ajuntaments de Toluges –on es va celebrar la primera assemblea, amb Abad Oliba– i Perpinyà i algunes universitats.
A més de la trobada amb els Nobel, també està previst que se celebri a la Cambra catalana, en el marc d’aquest mil·lenari, la 78a edició del Congrés d’Història de les Institucions Representatives i Parlamentàries de Catalunya. El programa inclourà debats en què participarà l’Institut d’Estudis Catalans, certàmens universitaris i presentacions de llibres sobre la història de Catalunya i de l’edifici del Parlament. També diversos departaments del Govern –Justícia, Educació, Cultura i Acció Exterior– s’implicaran en diferents esdeveniments, entre els quals una trobada amb "pais". Vila ha explicat que es tracta de "jutges de pau de Catalunya", amb referència als magistrats municipals encarregats de vetllar per la pau i el bon govern de les ciutats, que abans van tenir un paper destacat i avui són poc coneguts.
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