Negociacions complexes
El Parlament andalús obre la legislatura sense un acord entre el PP i Vox
Els populars fan valer els seus vots per mantenir la presidència de la Cambra mentre que el partit d’Abascal queda de moment fora de la Mesa
Javier alonso
El PP de Juanma Moreno i Vox arrenquen la legislatura sense un principi d’acord que aplani el camí de la investidura i a la configuració del nou govern. La formació de Santiago Abascal ha renunciat a reforçar el seu pes a la Mesa del Parlament per controlar l’agenda legislativa de la Cambra fins que no hi hagi un pacte polític que reculli les seves reivindicacions, entre les quals, la prioritat nacional, i fins que es defineixi si hi haurà o no un govern de coalició. Si la sessió de constitució de la Cambra autonòmica era un termòmetre per mesurar la complexitat de la negociació, la conclusió és que les negociacions estan en un punt difícil i van per llarg.
.En aquest escenari, el PP ha fet valer els seus vots per quedar-se amb la presidència, en la qual repeteix Jesús Aguirre, dues vicepresidències que són assumides per Ana Mestre i Manuel Andrés González, que repeteixen al lloc, i dues secretaries per a Julia Ibáñez i José Ramón Carmona, Carmona. Tindrà així fins i tot més representació en aquesta arrencada de legislatura que en la passada amb majoria absoluta ja que llavors va decidir cedir un lloc a Vox tot i que no necessités dels vots. La continuïtat és completa en el PP que fins i tot ha optat per mantenir la mateixa estructura del grup parlamentari amb Toni Martín de portaveu i com a adjunts Pablo Benzal i Maribel Lozano.
Per vots, a la formació de Santiago Abascal no li corresponien cap dels set llocs de la presidència de la Mesa del Parlament, únicament una vocalia sense dret a vot igual com a Per Andalusia i Endavant Andalusia. El seu pes depenia per tant de les opcions de tancar un acord amb el PP de cara a la legislatura. Va presentar la parlamentària per Màlaga Beatriz Sánchez per a la vicepresidència, però no va obtenir prou vots.
Els altres dos llocs han sigut per al PSOE tal com li corresponien en funció dels vots que va obtenir el 17 de maig.
No obstant, aquesta situació no garanteix que aquesta sigui la foto fixa de la presidència del Parlament que es mantingui durant tota la legislatura. En altres comunitats com Aragó l’arrencada de la legislatura es va produir sense acord entorn de la composició de la taula i una vegada que es va formalitzar l’acord polític es va revisar per donar accés a Vox en la vicepresidència primera.
Pas decisiu
L’elecció del president i de la Mesa del Parlament és un pas decisiu en l’arrencada de la legislatura. La presidència marca l’agenda i els temps de cara a les negociacions per a la possible investidura de Juanma Moreno.
Una vegada que aquesta es produeixi, pot canviar la composició de la taula encarregada de definir l’agenda legislativa dels pròxims anys, incloent la gestió de lleis, compareixences o convalidacions de decrets.
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