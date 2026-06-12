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El PSOE cau cinc punts i el PP retalla distàncies per la corrupció

El PSOE perd 5 punts després dels casos Leire i Zapatero i veu retallada el seu avantatge a 4,2 punts

El PSOE perd 5 punts després dels casos Leire i Zapatero i veu retallada el seu avantatge a 4,2 punts

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Jose Rico

Barcelona

El baròmetre de juny del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) reflecteix el primer gran cop a les expectatives electorals del PSOE després de la imputació a l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra i la reactivació de la investigació a l’anomenada ‘fontanera del PSOE’ Leire Díez i a l’exsecretari d’organització del partit Santos Cerdán per una suposada trama per intentar frenar les causes sobre els casos de corrupció que afecten el president Pedro Sánchez i entorn. Segons l’enquesta, Sánchez perd cinc punts respecte al maig i el PP puja dos punts, cosa que redueix l’avantatge dels socialistes, en només un mes, a 11 a quatre punts.

El sondeig manté al capdavant el PSOE amb el 31,3% dels vots, 4,9 punts menys que al maig, quan ja donava signes d’estancament. Els populars d’Alberto Núñez Feijóo encadenen la segona pujada consecutiva i se situen amb el 27,1% dels sufragis, 2,2 punts més que en l’enquesta anterior.

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