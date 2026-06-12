El PSOE cau cinc punts i el PP retalla distàncies per la corrupció
Jose Rico
El baròmetre de juny del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) reflecteix el primer gran cop a les expectatives electorals del PSOE després de la imputació a l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra i la reactivació de la investigació a l’anomenada ‘fontanera del PSOE’ Leire Díez i a l’exsecretari d’organització del partit Santos Cerdán per una suposada trama per intentar frenar les causes sobre els casos de corrupció que afecten el president Pedro Sánchez i entorn. Segons l’enquesta, Sánchez perd cinc punts respecte al maig i el PP puja dos punts, cosa que redueix l’avantatge dels socialistes, en només un mes, a 11 a quatre punts.
El sondeig manté al capdavant el PSOE amb el 31,3% dels vots, 4,9 punts menys que al maig, quan ja donava signes d’estancament. Els populars d’Alberto Núñez Feijóo encadenen la segona pujada consecutiva i se situen amb el 27,1% dels sufragis, 2,2 punts més que en l’enquesta anterior.
- L’abat de Montserrat, Manel Gasch: «És un dels pelegrinatges més importants de la nostra història»
- Arxivada la causa per la mort de tres geòlegs a la mina de Súria l’any 2023
- Necrològiques de l'11 de juny de 2026
- Sor Lucía Caram després de saludar Lleó XIV: 'He vist un Papa molt preocupat per la pau
- La mare del nadó maltractat de la Vall d’Hebrón va confessar a les seves amigues que es plantejava fer fora el marit de casa perquè no cuidava bé el nen
- Lleó XIV beneeix les ambulàncies de sor Lucía Caram, que surt de Montjuïc cap a Ucraïna: «La fe sense compromís no és creïble»
- Ni cúter ni cinta adhesiva per enganxar el cartró dels medicaments: Sanitat avança cap a l’eliminació del cupó precinte
- Una vuitantena d'escoles i instituts de la Catalunya central han aprovat no fer sortides i colònies