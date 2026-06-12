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Tranquil·litat i natura

L'espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors

Sant Llorenç de Montgai

Sant Llorenç de Montgai / WIKIMEDIA

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El Periódico

El cap de setmana és ideal per fer escapades, tant en família com en parella o amb amics, i fins i tot en solitari. Tot i que pot passar desapercebuda, la província de Lleidallocs idíl·lics ideals per prendre’s un merescut descans. Si bé la capital del Segrià té molt per visitar i racons molt 'instagramejables', hi ha escapades per la resta del seu territori que valen la pena. I sense haver de conduir durant hores. De fet, hi ha un poble amb encant i amb molt per fer a tan sols 35 minuts amb cotxe de la ciutat.

Sant Llorenç de Montgai és un petit nucli de població amb menys de 200 habitants situat a la comarca de la Noguera. Conegut per la seva pintoresca ubicació a la vora de l’embassament que porta el mateix nom, aquest racó de Catalunya ofereix un refugi perfecte per a aquells que busquen tranquil·litat, natura i un toc d’història.

L’embassament de Sant Llorenç de Montgai és, sens dubte, un dels principals atractius del lloc. Està envoltat de muntanyes i vegetació, cosa que el converteix en un escenari agradable per a activitats a l’aire lliure. Aquí, els amants de la natura poden gaudir de passejades en caiac, rutes de 'trekking' i en bicicleta, o senzillament d’un passeig per les seves ribes.

Mapa de San Lorenzo de Montgai, Lérida.

Escalada i ornitologia

Per als aficionats a l'escalada, Sant Llorenç de Montgai també és una destinació destacada. Les seves parets rocoses ofereixen rutes per a tots els nivells, des de principiants fins a experts. A més, la tranquil·litat del lloc permet gaudir d’aquest esport en un ambient relaxat i sense aglomeracions.

La zona també és famosa per ser un paradís per als ornitòlegs, ja que en els seus voltants es poden albirar espècies d’aus tan emblemàtiques com l’àguila pescadora o el martinet.

Vista panoràmica impressionant

Un altre punt d’interès a Sant Llorenç de Montgai és el seu castell medieval del segle IX, que es troba al capdamunt d’un turó i ofereix una vista panoràmica impressionant de l’embassament i els seus voltants. Tot i que està en ruïnes, el seu entorn és un lloc perfecte per a qui gaudeix de les caminades i la fotografia, especialment al capvespre, quan la llum daurada ressalta la bellesa del paisatge.

A més, a la zona s’han trobat ruïnes d’un poble ibèric i es poden observar les ermites de Sant Jordi, Sant Llorenç i la de Montalegre, que coronen la part occidental de l’escarpada serra de Mont Roig.

La gastronomia local també té el seu encant, i cap visitant hauria de perdre l’oportunitat de tastar les reconegudes i delicioses coques de recapte, molt típiques a la província de Lleida. Aquestes coques salades, elaborades amb una fina massa de pa coberta d’hortalisses rostides, sovint combinades amb botifarra o sardines, són una delícia que es pot gaudir als bars i restaurants del poble. De fet, és obligatori passar per Camarasa, municipi al qual pertany Sant Llorenç de Montgai, i gaudir d’unes 'coques de recapte' de la fleca Capdevila.

Com arribar

Sant Llorenç de Montgai és a 38 quilòmetres de Lleida. Per arribar-hi, cal agafar les carreteres C-12 o C-13 i conduir fins a Balaguer, per després agafar la carretera LV-9047 que uneix la capital de la Noguera amb Camarasa.

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Des de Barcelona s’hi arriba per l’autopista A-2. Posteriorment, cal agafar la sortida 504, de Vilagrasa, Anglesola i Balaguer. A través de la carretera C-53 s’arriba a Balaguer i finalment s’agafa la LV-9047.

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