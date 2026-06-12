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El Suprem es mostra contrari a l’indult a García Ortiz

El llavors fiscal general, Álvaro García Ortiz, a l’arribada al Tribunal Suprem, el 13 de novembre del 2025. | MATIAS CHIOFALO / EUROPA PRESS

El llavors fiscal general, Álvaro García Ortiz, a l’arribada al Tribunal Suprem, el 13 de novembre del 2025. | MATIAS CHIOFALO / EUROPA PRESS

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Cristina Gallardo

Madrid

La Sala del Tribunal Suprem que va condemnar l’exfiscal general de l’Estat Álvaro García Ortiz per delicte de revelació de dades reservades ha emès informe desfavorable a la concessió de l’indult sol·licitat per a ell per diversos ciutadans, al no advertir raons de justícia, equitat o utilitat pública que permetin donar fonament a la petició.

Aquest posicionament, que no obliga el Govern a concedir o no la mesura de gràcia, se suma a l’emès a principis de maig per la fiscalia, favorable a un perdó parcial de la condemna a dos anys d’inhabilitació imposada per un delicte de revelació de dades reservades sobre una investigació per presumpte frau a Hisenda de l’empresari Alberto Rodríguez Amador, parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso.

Fets greus

Al seu informe, conegut aquest dijous, el tribunal destaca que "els fets van ser greus, han produït una afectació important de la institucionalitat del Ministeri Públic per la rellevància de la seva funció, com a promotor de la justícia, garant de la independència judicial i de l’exercici dels drets dels ciutadans d’acord a la legalitat". Malgrat no ser vinculant, el dictamen emès pel tribunal sentenciador té especial pes a l’hora de valorar la concessió de la mesura de gràcia a l’exfiscal general.

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Afegeix l’informe que "la contravenció de la norma referida al manteniment del secret i confidencialitat de les seves actuacions és un fet greu, que, declarat en sentència ferma, ha de ser executat, tot i que sigui amb una conseqüència jurídica d’escassa rellevància". Insisteix en la falta de contingut de l’indult sol·licitat per diversos particulars, un d’ells un fiscal jubilat. "S’indulten les penes; no el delicte. I no s’indulten les penes ja complertes sinó només les que estan en execució", que en aquest cas és la inhabilitació per al càrrec de fiscal general de l’Estat, concreta l’informe.

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