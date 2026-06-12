La taxació valora en 1,3 milions el centenar de joies confiscades a Zapatero
Les van trobar juntament amb diversos rellotges durant l’escorcoll fet per la UDEF al despatx de l’expresident per ordre de l’Audiència Nacional
Cristina Gallardo
La taxació realitzada per ordre del jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama sobre el gairebé un centenar de joies i rellotges trobats a la caixa forta de l’oficina de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero durant el registre practicat el 19 de maig dona una valoració aproximada d’1,3 milions d’euros, segons fonts pròximes al cas consultades per EL PERIÓDICO. Aquesta pericial s’incardina en la investigació oberta a l’expresident socialista per la seva presumpta implicació en delictes tràfic d’influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals relacionats amb un ús irregular del rescat de 53 milions d’euros que va obtenir la companyia aèria a causa de la situació produïda per la pandèmia de coronavirus.
Entre el material recollit, collars, polseres, braçalets, conjunts de sortija i pendents del que semblaven ser pedres precioses d’alta gamma, alguns d’ells dins de bosses amb la inscripció Presidència del Govern, de les quals els agents van realitzar un total de 17 fotografies. Han sigut analitzades per la joieria Ansorena, en col·laboració amb l’Institut Gemològic Espanyol i el resultat documentat per la Unitat de delictes Econòmics i Fiscals (UDEF), de la Policia Nacional.
Quan els agents de la UDEF van entrar al despatx, que va obrir de manera voluntària la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, es va notificar l’ordre d’entrada i registre també a una altra de les treballadores, Judith Laure Wells Sutton. Segons Alcázar, els objectes dins de la caixa forta procedien de la vivenda "del senyor José Luis i la senyora Sonsoles", i així va ser detallat l’acta d’entrada i registre en aquestes dependències al qual va tenir accés aquesta redacció.
Es van registrar cinc despatxos ocupats en aquestes oficines, que afegien tres habitacions buides, dos banys, office i sala de reunions. En un d’aquests espais hi havia la caixa forta en la qual es van trobar les joies, que van ser confiscades i posades a disposició del jutge d’instrucció.
Nombrosa documentació
Els policies es van emportar també d’aquests despatxos desenes d’agendes i es va procedir a la descàrrega de l’ordinador de la secretària de l’expresident. Entre altres documents, van trobar 17 carpetes de diferents colors amb documentació referides a diverses empreses, entre les quals s’evessa una titulada "Anàlisi Rellevant" (sic) que sembla al·lusiva a l’empresa Anàlisi Rellevant propietat de Julio Martínez Martínez, amic de Rodríguez Zapatero, que va ser el segons els investigadors va canalitzar pagaments de la trama tant directament al president com a l’empresa de les seves filles Whathefav. Altres carpetes que analitzen els agents apareixen titulades amb noms d’altres empreses, com ara Chinailnk Asia, IDC Instituto Diplomacia Cultural, Eyee Ernste Young, Focus Social Recheach i Thinking Heads.
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