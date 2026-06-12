Guerra a l’Orient Mitjà
Trump suspèn els atacs a l’Iran i anuncia un acord que Teheran nega
El president nord-americà sosté que "els punts finals han estat aprovats" però els EUA mantenen el bloqueig naval al país fins que es donin a conèixer "la data i el lloc de la signatura"
L’aviació nord-americana va tenir per objectiu sistemes de comunicacions
Adrià Rocha Cutiller
El president dels EUA, Donald Trump, va tornar a fer ahir un canvi de guió en el conflicte de l’Orient Mitjà després de dos dies en què l’alto el foc semblava destinat a evaporar-se. El dirigent va anunciar que suspenia els bombardejos que tenia previstos davant els avanços aconseguits en les negociacions amb la República Islàmica. No obstant, Teheran va negar haver aprovat "cap esborrany d’acord ni cap memoràndum inicial amb els Estats Units", segons va explicar una font informada a l’agència de notícies Fars, afí a la Guàrdia Revolucionària, cosa que suposa una nova galleda d’aigua freda per a les esperances que hi hagi aviat un acord de pau.
"En vista que les converses amb la República Islàmica de l’Iran han arribat al més alt nivell del lideratge iranià, jo, com a president dels Estats Units d’Amèrica, he cancel·lat els atacs i bombardejos programats contra l’Iran per a aquesta nit. Les converses i els punts finals han sigut aprovats, tant en concepte com en detall, per totes les parts", va escriure el mandatari a la seva xarxa Truth Social.
"El bloqueig naval estarà en plena vigència fins que es finalitzi aquesta transacció; la data i el lloc de la firma s’anunciaran pròximament", va afegir l’imprevisible dirigent republicà.
L’illa de Jarg
El missatge de Trump va arribar unes hores després que en un altre tot just unes hores abans amenacés amb una nova ofensiva contra l’Iran i amb la invasió, en un temps indeterminat, d’una illa al golf Pèrsic clau per a l’exportació de cru del país.
"Els atacarem MOLT FORT AQUESTA NIT. En algun punt en el futur no gaire llunyà, prendrem l’illa de Jarg, i altres infraestructures petrolíferes. Assumirem el control total del seu mercat de gas i cru, com vam fer amb Veneçuela", havia escrit el mandatari nord-americà a les xarxes socials, enmig d’una campanya d’intercanvis de bombardejos amb la República Islàmica.
Aquestes dues últimes jornades de virulents atacs van començar amb la demolició d’un helicòpter de l’Exèrcit dels EUA dilluns a l’estret d’Ormuz. Trump va prometre una resposta militar, i després va reclamar a l’Iran arribar a un acord "immediatament" o, si no, "els Estats Units començaran a bombardejar ponts i centrals elèctriques", segons va amenaçar durant la nit de dimecres en una entrevista amb la televisió conservadora Fox News.
"Aquesta nit els atacarem fort, i esperem que després prenguin la decisió correcta. Si hem de negociar amb bombes, negociarem amb bombes", va declarar el secretari de Defensa nord-americana, Pete Hegseth, abans de la nova tanda d’atacs de Washington.
L’aviació nord-americana va tenir per objectiu sistemes de comunicacions, de vigilància i defenses antiaèries per tot el país, incloses regions pròximes a la capital, Teheran. Aquests atacs van acabar a les quatre de la matinada, hora local, després de la qual cosa l’Iran va llançar els seus propis atacs contra bases nord-americanes a Kuwait i Bahrain.
Ni els Estats Units ni l’Iran van reportar morts ni ferits, tot i que el Ministeri de l’Interior de Bahrain va assegurar que una menor d’11 anys va resultar ferida lleu per l’incendi causat per les restes d’un míssil interceptat en l’aire.
"Washington ha atacat les reserves d’aigua dolça de 10 localitats. Això no són danys col·laterals. Són un crim de guerra calculat i una violació flagrant dels drets humans", va declarar el portaveu de l’equip negociador iranià, Esmaeil Baqaeil Baqaeí.
Grans diferències
Malgrat que en les últimes setmanes tant la Casa Blanca com Teheran han assegurat que l’acord està gairebé tancat per complet, la lletra petita es resisteix: l’Iran reclama als EUA l’entrega dels actius iranians congelats a l’estranger, a més de l’aixecament total de sancions internacionals, abans fins i tot de començar a negociar la qüestió del futur del programa nuclear.
Washington rebutja aquestes peticions, i proposa l’entrega d’actius i l’aixecament de sancions per terminis. A aquestes diferències, a més, s’afegeixen també l’enorme distància respecte a l’enriquiment nuclear iranià i la invasió israeliana al Líban, que segueix i s’accelera cada dia que passa. Teheran assegura que no hi haurà acord fins que el Govern de Benjamin Netanyahu no es retiri del sud del petit país mediterrani.
Les contínues violacions de l’alto el foc, segons l’Iran, han creat un clima de "caos i desconfiança" i "dificulten" encara més la possibilitat d’una firma aviat, com reclama Trump.
Però això no significa que la diplomàcia hagi mort: Qatar va confirmar dimecres a la nit haver enviat una delegació en direcció a Teheran, i que aquesta delegació ha estat activament intercanviant missatges entre els iranians i els nord-americans.
Subscriu-te per seguir llegint
- Visita inesperada en el rodatge de 'Los niños del Brasil' a Manresa
- Premi de 150.000 euros a Manresa del sorteig d'Euromillones
- Ni cúter ni cinta adhesiva per enganxar el cartró dels medicaments: Sanitat avança cap a l’eliminació del cupó precinte
- Lleó XIV beneeix les ambulàncies de sor Lucía Caram, que surt de Montjuïc cap a Ucraïna: «La fe sense compromís no és creïble»
- Burger King obrirà un segon establiment a Manresa el 30 de juny
- Un ferit en una aparatosa sortida de vía a la C-16, a Sallent
- L’entorn del monestir de Montserrat es transforma en un gran amfiteatre per rebre Lleó XIV
- La visita del Papa a Catalunya, minut a minut