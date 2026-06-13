Diamants, safirs,maragdes i robins
La policia va trobar a la caixa forta del despatx de Zapatero un total de 103 peces de joieria, que els especialistes valoren en 1.323.915 euros en total. Algunes de les pedres precioses procedeixen de països com Tailàndia o Zàmbia. Moltes altres joies tenen poc valor.
La secretària de l’expresident va al·legar que les joies eren regals de viatges i diverses herències
Cristina Gallardo
La troballa de les joies que José Luis Rodríguez Zapatero guardava en una caixa forta al seu despatx del carrer Ferraz de Madrid va ser tota una sorpresa tant per al jutge de l’Audiència Nacional que investiga aquest suposat cas de tràfic d’influències com per a l’opinió pública en general. El magistrat José Luis Calama en va encarregar una valoració oficial per estimar-ne el valor i aquest ha resultat ser molt superior al declarat inicialment per l’expresident del Govern.
LA CAIXA FORTA.
Els agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional que van registrar el despatx de Zapatero van trobar una caixa forta que en principi no van poder obrir. Els policies van sol·licitar a l’advocat de Zapatero i a la seva secretària que l’obrissin. En un primer moment, van respondre que no tenien la clau. Però quan els agents del Grup Operatiu d’Intervencions Tècniques (GOIT) es disposaven a forçar la caixa, una de les persones presents en el registre va facilitar finalment la clau als agents. A més, els agents hi van intervenir diversa documentació, entre la qual una carpeta denominada "Análisis Relevante", agendada sota la denominació "President Zapatero del 2020 al 2025" i diversos discos durs i pen drives.
LES JOIES.
La Policia Nacional va trobar un total de 103 peces de joieria. La UDEF detalla les seves troballes una per una. Així, per exemple, al Doc 0052, precisa: "Bossa d’inscripció Presidència del Govern, l’interior de la qual conté tres parells d’arracades daurades amb boles blanques, un braçalet amb boles blanques i pedra de color verd, un anell platejat amb una bola blanca, un rellotge rodó color daurat inscripció Longines, anell platejat amb pedra de color violeta, rellotge daurat Omega amb una penjoll amb el número 13, creu de color daurat i platejat, braçalet daurat amb un conjunt de pedres de color blanc, collaret de color daurat amb tres formes daurades, agulla de color daurat, cadena de color daurat, cadena de color daurat, cordó de color platejat, una bola blanca i arracada daurada de forma ovalada".
EL VALOR.
La taxació encarregada a la coneguda joieria Ansorena, que ha comptat amb la col·laboració de l’Institut Gemmològic Espanyol, valora les 103 peces en 1.323.915 euros en total. La més cara de totes és un collar d’or blanc de 18 quirats ple de diamants i amb dues maragdes naturals tipus pera de 21 quirats procedents de Zàmbia. Segons els experts, aquest collar costaria 278.000 euros. El segon collar més valuós és una altra peça d’or blanc de 18 quirats amb 13 safirs de Tailàndia i diamants valorat en 220.000 euros. Tot el collar, amb "un delicat disseny vegetal calat", pesa 115 grams. La tercera peça més valuosa, un altre collar taxat en 155.000 euros, està feta amb bandes d’or blanc i diamants en talla brillant en forma de V. Com a motiu principal, presenta una cascada amb cinc robins naturals de talla oval "tractats amb vidre de plom". A aquests valuosos collars, els segueix en valor una polsera taxada en 95.000 euros també d’or blanc, amb tres maragdes naturals de Zàmbia, segons les dades de l’Institut Gemmològic, acompanyades de diamants.
En cinquè lloc per valor econòmic (85.000 euros), se situa un anell tipus cocktail, també d’or blanc, amb una maragda natural central de 13 quirats, també de Zàmbia.
Amb un valor taxat de 80.000 euros figura una polsera tailandesa de 44,87 grams d’or blanc de 18 quirats amb motius ovalats calats amb centres formats per set safirs de talla pera mixta. També té motius vegetals plens de diamants.
El mateix preu que l’anterior, 80.000 euros, tindria una parella d’arracades llargues de 16,08 grams, de dos cossos d’or blanc de 18 quirats. Totes dues estan decorades amb quatre maragdes naturals i acompanyades de diamants. Els segueixen en valor (72.000 euros) una polsera de 37,33 grams d’or blanc de 18 quirats amb dos robins naturals i unes altres arracades de 42,20 grams, amb un valor taxat de 70.000 euros d’or blanc de 18 quirats i amb vuit safirs naturals de Tailàndia. La desena joia per valor és de 60.000 euros, i es tracta de dues arracades de 36,10 grams d’or blanc de 18 quirats, formades per quatre robins naturals. Estan muntades en un motiu vegetal ple de diamants.
Moltes altres de les joies apareixen en la taxació com a "sense valor". L’anàlisi l’ha fet "un gemmòleg diplomat amb àmplia experiència professional", que ha utilitzat l’equipament tècnic del departament de taxacions d’Ansorena, la joieria que ha dut a terme aquest estudi preliminar, que també ha recorregut al laboratori de l’Institut Gemmològic Espanyol (IGE) per al dictamen sobre tractaments i jaciments d’algunes gemmes.
El DESPATX.
La secretària de Zapatero va explicar als agents que al domicili particular de l’expresident no disposaven de caixa forta i per això utilitzava la caixa del despatx propietat del PSOE per guardar aquestes peces. El jutge va decidir en la seva interlocutòria de registre realitzar només la inspecció del despatx de l’expresident, però no de casa seva, per la qual cosa si hi hagués hagut alguna cosa susceptible de ser objecte de la investigació al seu domicili, no es va poder incorporar a la investigació.
L’EXPLICACIÓ.
La secretària de l’expresident va assegurar en un primer moment que totes aquestes joies provenien de diferents herències, fonamentalment de la dona de Zapatero, Sonsoles Espinosa, i també de regals rebuts en diversos viatges. El portaveu de Zapatero, el consultor Luis Arroyo, va assegurar després que el dirigent socialista li havia dit que el valor d’aquestes peces ascendia a entre 30.000 i 50.000 euros. No obstant, el peritatge conegut aquest dijous és infinitament superior, fins a més d’1,3 milions d’euros. Per això, Arroyo va demanar perdó ahir per haver induït a error amb la seva valoració inicial.
El jutge José Luis Calama ha decidit obrir una peça separada del cas principal al trobar indicis de delictes nous. Un possible delicte contra la Hisenda Pública, perquè aquestes joies suposadament no estan declarades i superen el valor penal de 120.000 euros. I un altre presumpte delicte de contraban, perquè s’haurien introduït a la Unió Europea sense acreditar el pagament d’aranzels, impostos especials o la tributació associada a la seva importació. El llindar econòmic perquè constitueixi delicte són els 150.000 euros i la valoració el supera amb escreix.
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