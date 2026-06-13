Confluència progressista
Els Comuns veuen inviable el front de Rufián després de parlar amb l’equip
El líder d’ERC a Madrid remet a la direcció del seu partit per abordar una aliança d’esquerres que Junqueras ja ha rebutjat
Sara González
El 20 de maig, el líder d’ERC a Madrid, Gabriel Rufián,va presentar en la seva proposta d’una confluència "per maximitzar resultats electorals entre forces sobiranistes i espanyoles" i es va oferir a ser el cap de llista. Els Comuns van decidir explorar fins a quin punt era viable comptar amb ell per teixir un front d’esquerres. Van contactar amb el seu equip, però la resposta que van obtenir va ser remetre’ls a la direcció d’Esquerra en lloc de concertar una reunió amb Rufián, una cosa que interpreten com un senyal que fa mesos que defensa públicament és inviable."Si jo puc ajudar que hi hagi una confluència, col·laboració o espai d’unió per maximitzar resultats electorals entre forces sobiranistes i espanyoles sent jo el cap de llista, ‘pa’lante’", va dir el líder d’ERC a Madrid, Gabriel Rufián, el 20 de maig durant un acte organitzat pel Club Siglo XXI. Després d’aquest oferiment, els Comuns van decidir explorar fins a quin punt era viable comptar amb ell per teixir un front d’esquerres i, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, van contactar amb el seu equip. No obstant, la resposta que van obtenir va ser remetre’ls a la direcció d’Esquerra en lloc de concertar una reunió amb el mateix Rufián, una cosa que interpreten com un senyal que fa mesos que l’aliança que ell defensa públicament és inviable.
Fonts dels Comuns asseguren que si van decidir fer el pas de sondejar el seu equip és perquè van valorar el gest del dirigent republicà d’advocar per confluir just en un moment en què tenen obert aquest debat junt amb Sumar, Izquierda Unida, Podem i formacions com Compromís. Fins i tot Ada Colau va tancar files amb ell des del principi i va aplaudir la idea de posar "objectius per davant de les sigles" i, com a alcaldable a Barcelona, Gerardo Pisarello es va mostrar disposat a explorar un front a la capital catalana i va acudir a la conferència que aquest va pronunciar al costat d’Irene Montero a Barcelona.
No obstant, lamenten que, fora dels focus, no hagi sigut possible asseure’s a valorar la proposta que ell mateix defensa públicament per explorar fórmules i conèixer els detalls. Davant aquest entossudiment, no són pocs en el partit els que assenyalen que darrere del seu pronunciament públic davant els focus, l’únic que transcendeix que hi ha és un pols amb ERC pensant a guanyar influència a l’hora de confeccionar la llista de les eleccions generals i que, per tant, el front d’esquerres ha de continuar explorant-se sense esperar que ell acabi formant part d’ell.
Converses entre cúpules
Des de l’entorn de Rufián exposen que els contactes amb els Comuns són habituals al Congrés, com també ho són amb molts altres partits de l’hemicicle, començant pel PSOE. I quan es produeixen aquests contactes sobre el front d’esquerres, asseguren que "sempre" transmeten el mateix: "Nosaltres ens remetem a les declaracions públiques del Gabriel i, després, les converses han de ser entre les direccions dels partits".
El problema amb aquest plantejament és que, quan la direcció dels Comuns es dirigeix a la direcció d’ERC, una interlocució que mantenen des de fa temps, es troben amb un Oriol Junqueras que és el primer que no veu clara la proposta de Rufián i que és partidari que ERC es presenti a les pròximes generals lluint les seves sigles. De fet, sobre la confecció de candidatures, només han abordat la possibilitat de presentar-se conjuntament en algunes localitats catalanes de cara a les pròximes eleccions municipals.
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