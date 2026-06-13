Romeria del PP
Feijóo assumeix el final del sanchisme: «El seu epitafi ja està escrit: P. S., la sigla d’un fariseu que no va complir res del que va prometre»
El líder de l’oposició promet una «regeneració política, institucional i moral» quan accedeixi al Govern, i denuncia que l’Executiu actual ha funcionat com «una organització criminal»
Mateo Garrido Triñanes
El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha assumit aquest matí el final de l’etapa de Pedro Sánchez al capdavant de la Moncloa. «El seu epitafi ja està escrit. P. S., la sigla d’un fariseu que no va complir res del que va prometre», ha assegurat el cap de l’oposició davant els 4.500 assistents a la romeria del PP de la Corunya a O Pino en un matí assolellat de dissabte.
Durant la seva intervenció, el cap de l’oposició ha promès «una neteja total» quan accedeixi al Govern, després de viure en els últims mesos «una sèrie que se supera capítol rere capítol». «Quan algú creia que allò de la dona era insuperable, va aparèixer el germà. Quan vam quedar perplexos amb aquest favor, va arribar el fiscal general. Després van aparèixer Koldo i Ábalos. Per si no fos prou ja, ens vam assabentar de l’embolic de Santos Cerdán. Llavors arriba Francisco Salazar, que se’n va a Amèrica, on es troba la fulgurant carrera de Rodríguez Zapatero», ha sintetitzat el cap de les files populars.
D’aquesta manera, l’expresident de la Xunta s’ha compromès a O Pino a dur a terme «una regeneració política, institucional i moral del país» quan accedeixi al Govern, on no quedarà «ni un calaix tancat ni una finestra per obrir». «La neteja ha de ser completa, perquè ho han podrit tot. Els que venien a netejar de corrupció han funcionat com una organització criminal», ha dit Feijóo.
No obstant, segons ha assegurat el líder popular, «l’objectiu no és canviar els seus pels nostres», sinó permetre que els espanyols «recuperin» la normalitat institucional. Així, ha incidit en la necessitat que el país compti amb uns pressupostos i que el sistema de finançament autonòmic es reformi amb l’objectiu que «els serveis públics de tots els espanyols millorin», no com una «compravenda de suports parlamentaris».
«Espanya espera el moment de dir que ja està bé»
El president de la Xunta, Alfonso Rueda, que l’ha precedit en el torn de paraula, ha agraït al líder dels populars la seva «dignitat i resistència» durant els últims quatre anys. «Has aguantat el que probablement pocs aguantarien», ha assegurat el mandatari autonòmic.
En aquest sentit, Rueda ha compartit el diagnòstic del seu predecessor: «Espanya necessita decència, direcció i, sobretot, seny. No podem estar avergonyits cada dia». Així, ha demanat a Feijóo que «agafi forces» perquè «Espanya està esperant l’oportunitat de dir que ja està bé».
(Hi haurà ampliació)
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