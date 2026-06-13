Davant l’empresariat gallec
Feijóo desgrana les reformes per a la "reconstrucció nacional"
El líder popular demana eleccions i condiciona la millora dels salaris a augmentar la productivitat i reduir l’absentisme laboral
Carlos Ponce
Vigo es va convertir ahir en la llançadora del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, per tornar a demanar eleccions generals com més aviat millor i plantejar les mesures necessàries per executar una profunda "reconstrucció nacional" si arriba a la presidència del Govern. Ho va fer des de la tribuna del Cercle d’Empresaris de Galícia, acompanyat per la plana major del partit, entre ells el president de la Xunta, Alfonso Rueda. L’ambient previ va suggerir que era un acte preelectoral. El discurs de Feijóo davant l’empresariat ho va certificar.
Feijóo va afirmar que l’Executiu de Pedro Sánchez va esgotar la confiança dels ciutadans i va assegurar que la situació política impedeix abordar els problemes reals del país. "Espanya necessita amb urgència una reconstrucció nacional que torni a fer de la política una activitat compatible amb la decència, amb les demandes de la gent i amb l’agenda reformista que necessita el nostre país", va dir. Després de carregar contra Sánchez per la seva gestió i pels casos de corrupció que envolten el Govern, Feijóo es va centrar en les mesures econòmiques i institucionals que pretén impulsar si arriba a la Moncloa. Va destacar una auditoria dels comptes públics per conèixer el destí dels fons europeus, de l’increment de la recaptació tributària i de l’augment del deute acumulat en els últims anys. "¿On són els 180.000 milions més de recaptació anual, els 80.000 milions de fons europeus i els 520.000 milions de deute públic?", es va preguntar Feijóo abans de comprometre una "auditoria total perquè se sàpiga la veritat total".
Reforma fiscal, una prioritat
La reforma fiscal figura entre les prioritats de Feijóo, que va defensar la necessitat d’alleujar la càrrega tributària sobre famílies i empreses i va anunciar una revisió de les pujades d’impostos aprovades en els últims anys. "Els asseguro que hi haurà rebaixes fiscals", va afirmar, reivindicant la política tributària aplicada pel PP a Galicia durant els seus mandats.
La competitivitat empresarial va ocupar un altre eix del seu discurs. Va apostar per reduir tràmits administratius, garantir més estabilitat regulatòria i facilitar l’arribada d’inversions. "Espanya no pot aspirar a portar més inversió mentre continuï augmentant la pressió sobre els qui creen ocupació o arrisquen capital", va avisar.
Entre les mesures plantejades figura la implantació d’un sistema de reconeixement mutu de llicències entre comunitats autònomes per evitar que una empresa repeteixi tràmits administratius en diferents territoris. La simplificació burocràtica resulta imprescindible per millorar la productivitat i afavorir el creixement econòmic. La digitalització, el suport a les petites i mitjanes empreses i una política més favorable a l’activitat empresarial completen el paquet de reformes presentat per Feijóo, que va reivindicar el paper dels emprenedors i va rebutjar que l’èxit econòmic sigui contemplat amb recel des de les institucions.
Feijóo també va posar el focus en el mercat laboral. Va alertar de l’increment de l’absentisme i va defensar la necessitat de vincular les millores salarials a l’augment de la productivitat. "Per incrementar els salaris s’exigeix solucionar dos problemes: el de l’absentisme i el de la productivitat", va assenyalar.
- Detenen dues persones relacionades amb la mort de Gabriel Morales, trobat al pantà de la Baells
- Un cantant de Berga a la Sagrada Família: 'Ens van treure i engabiar perquè no cantéssim els Segadors
- Ni dret ni ADE: aquestes són les carreres amb més feina a Espanya quatre anys després de graduar-se
- L’abat de Montserrat, Manel Gasch: «És un dels pelegrinatges més importants de la nostra història»
- La Policia troba 8.000 plantes de marihuana en una operació contra el tràfic irregular de dominicans a Manresa
- Xavier Folch, un dels cantants expulsats durant l'espectacle de la Sagrada Família: “Ens van fer fora i ens van tancar en una gàbia fins que es va acabar la festa”
- La negativa de metges a fer hores extres altera l’atenció a hospitalària a Manresa
- La caravana de Sor Lucía que va beneir el Papa, a punt d'arribar a la frontera d'Ucraïna: 'El viatge s'ha fet llarg