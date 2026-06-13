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Mercats

L’Ibex polvoritza rècords històrics

Un panell de l'Ibex 35, en el Palau de la Borsa, a Madrid (Espanya).

Un panell de l'Ibex 35, en el Palau de la Borsa, a Madrid (Espanya). / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

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Jaime Mejías

Madrid

L’Ibex 35 va agafar impuls en l’última sessió de la setmana fins a trencar ahir un nou màxim històric a l’espera d’un possible acord de pau amb l’Iran. Els inversors tornen a confiar en un final pròxim a la contesa bèl·lica. El parquet madrileny va tancar amb una alça històrica: del 2,60%.

El to alcista arriba després que Trump suspengués els atacs contra l’Iran a l’últim moment, després d’afirmar que estava a prop d’un acord amb els seus homòlegs iranians. En paral·lel, el preu del petroli va punxar: el cru va cotitzar per sota dels 90 dòlars amb les aparences de pau en l’horitzó.

Els mercats han tornat a les fortes compres al palau de la borsa, malgrat que l’entorn monetari més restrictiu. L’optimisme va arribar un dia després que el Banc Central Europeu (BCE) pugés els tipus d’interès fins al 2,25% .

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Els mercats financers també tenien la vista posada a Wall Street, amb el debut de SpaceX, l’estrena més gran de la història. Els inversors continuen a l’espera de conèixer el resultat de l’esperada OPV. Els valors més beneficiats al llarg de la sessió han sigut els títols d’Acciona Energía (+12,89%) i Acciona (+10,45%). Per darrere s’han situat les accions del conglomerat d’aerolínies IAG (+6,79%).

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