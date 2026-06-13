Reunió a l’Elisi
Macron i Carney celebren l’aliança de la UE i el Canadà
El primer ministre canadenc visita França per preparar la cimera del G-7 i, de passada, atraure noves inversions per al seu país
Leticia Fuentes
França és la primera parada que fa el primer ministre canadenc, Mark Carney, a Europa abans de la cimera del G-7 de dilluns. A París, Carney es va reunir amb el president Emmanuel Macron per discutir com impulsar l’associació estratègica entre els dos països i formalitzar el traspàs de presidència del G-7 del Canadà a França. "Més que mai, compartim una visió comuna del món", va començar dient el president Macron, per continuar remarcant les tensions internacionals dels últims anys. "Observem que l’ordre internacional està fragmentat, marcat per un retorn a les lluites de poder, desafiaments a les normes comunes i coerció econòmica", va afirmar.
El president francès va situar el Canadà entre "els països geopolíticament més pròxims a la Unió Europea", especialment després de la seva participació en la coalició de voluntaris en recolzament a Ucraïna, que va qualificar com "un senyal de coherència, també en el pla operatiu i militar". Macron i Carney van abordar a més qüestions com la intel·ligència artificial, la indústria aeroespacial, les tecnologies quàntiques i l’accés a minerals crítics per construir en una democràcia "llúcida, forta i capaç de funcionar conjuntament". "Per això, hem de reforçar la nostra autonomia de decisió, la nostra seguretat econòmica, i la nostra resiliència econòmica, industrial, tecnològica", va declarar Macron en la roda de premsa posterior a la trobada.
França és el tercer mercat d’exportació més important per al Canadà dins de la Unió Europea i la seva cinquena font més important d’inversió estrangera. Carney busca amb la seva visita atraure noves inversions i crear oportunitats per a les indústries canadenques.
Els dos dirigents van aprofitar la seva trobada, i coincidint amb la conferència d’alt nivell sobre la solució dels dos Estats entre Israel i Palestina, per insistir que aquesta via és l’única per arribar a una pau duradora a la regió. En aquest context, Carney va anunciar que el seu país aportarà 100 milions de dòlars en ajuda humanitària urgent per assistir els palestins a Cisjordània i Gaza.
Aquesta reunió bilateral podria ser una de les últimes entre els dos mandataris, ja que el segon mandat de Macron finalitza el maig del 2027. "La trobada en el G-7 ens ajudarà a consolidar els vincles amb els nostres aliats en matèries d’energia, comerç, cultura i tecnologia", va sentenciar el canadenc.
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