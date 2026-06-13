França-EUA
Macron i Trump soparan a Versalles dimecres després de la cimera del G7
L’acte servirà per commemorar el 250è aniversari de la independència dels Estats Units
EFE
El president nord-americà, Donald Trump, assistirà dimecres vinent a un sopar organitzat pel seu homòleg francès, Emmanuel Macron, al palau de Versalles, per commemorar el 250è aniversari de la independència dels EUA, han informat aquest dissabte fonts de l’Elisi.
El sopar es farà després de la cimera de caps d’Estat del G7 (els Estats Units, França, el Regne Unit, Alemanya, el Japó, el Canadà i Itàlia) que tindrà lloc a Évian (a l’est del país) sota la presidència gal·la del bloc, de dilluns a dimecres.
Una de les grans incerteses que planejava sobre l’èxit d’aquesta reunió era precisament la presència de Trump fins al final de l’esdeveniment, ja que en l’última edició, que va tenir lloc a Kananaskis (Canadà), se’n va anar el dia abans de la clausura per un augment de la tensió a l’Orient Mitjà. En aquest cas, l’acceptació de la invitació estesa per Macron per acudir a aquest sopar d’alt nivell al sumptuós escenari de Versalles sí que apuntaria, en principi, a la permanència del mandatari nord-americà fins al final de la cimera.
Versalles és un lloc molt lligat a l’ amistat franco-nord-americana, van recordar aquest dissabte des de l’Elisi, ja que en aquest lloc va ser firmat el 1783 el tractat que va consagrar la independència dels EUA. Va ser després que el rei Lluís XVI ajudés les Trece Colònies en la guerra contra els britànics, en la qual des de París es va aportar recolzament financer, armamentístic i militar. La guerra va acabar oficialment amb el Tractat de París, amb el qual la Gran Bretanya va reconèixer la independència dels Estats Units.
En la reunió d’Évian, les grans crisis geopolítiques marcaran en bona mesura l’agenda, i molt particularment la d’ Ucraïna – de fet, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, acudirà com a convidat a la trobada – i sobretot la de l’Iran, en un moment en què la firma d’un acord entre Teheran i Washington podria ser imminent.
En qualsevol cas, França vol que aquest G7 sigui una cimera de «gestió de crisis» amb «resultats concrets», segons han avançat fonts governamentals a l’avantsala del seu inici.
- Detenen dues persones relacionades amb la mort de Gabriel Morales, trobat al pantà de la Baells
- Un cantant de Berga a la Sagrada Família: 'Ens van treure i engabiar perquè no cantéssim els Segadors
- Detingut després d'apunyalar i deixar en estat greu el seu company de pis a Manresa
- Sense recepta, prescrita o falsa: farmàcies de Manresa asseguren que és una constant
- Ni dret ni ADE: aquestes són les carreres amb més feina a Espanya quatre anys després de graduar-se
- L’abat de Montserrat, Manel Gasch: «És un dels pelegrinatges més importants de la nostra història»
- Un vídeo fet amb intel·ligència artificial mostra com era el dia a dia a la mina de Cardona
- Els acusats del crim de la Baells passaran demà a disposició judicial