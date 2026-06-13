Disturbis xenòfobs a Belfast
Malestar social i agitació a les xarxes
Els aldarulls d’aquesta setmana a la capital d’Irlanda del Nord tornen a evidenciar les armes que l’extrema dreta desplega per encoratjar la violència contra els immigrants al Regne Unit.
Lucas Font
Els disturbis d’aquesta setmana a Belfast han tornat a evidenciar el malestar social al Regne Unit després de gairebé dues dècades marcades per l’austeritat, el Brexit, la pandèmia i l’augment del cost de la vida. Centenars de persones es van enfrontar a la policia i van assaltar comerços i vivendes d’immigrants després de l’atac amb ganivet d’un sol·licitant d’asil sudanès contra un home dilluns en ple carrer. Les mobilitzacions violentes comencen a ser habituals al país i són una mostra de la penetració dels discursos d’extrema dreta en una societat decebuda amb la vella política.
La insatisfacció amb les polítiques migratòries i els processos d’acollida va començar a evidenciar-se durant l’onada de protestes xenòfobes de l’estiu del 2024, provocades per l’assassinat de tres nenes en una festa infantil a Southport, al nord-oest d’Anglaterra. N’hi va haver prou amb la propagació d’una notícia falsa a les xarxes socials, que atribuïa l’autoria de l’atac a un sol·licitant d’asil, per mobilitzar milers de persones en desenes de ciutats. Grups de manifestants es van dirigir a hotels que allotjaven sol·licitants d’asil amb l’objectiu de provocar danys i sembrar el caos.
Des d’aleshores, es van succeir episodis semblants: la detenció d’un sol·licitant d’asil a Epping el 2025, acusat d’agredir sexualment una menor, va provocar dies de disturbis a la ciutat, als afores de Londres. Recentment, l’arrest per error i la mort del jove Henry Nowak, apunyalat per un home sikh que va afirmar falsament haver sigut víctima d’un atac racista, van generar mobilitzacions violentes a Southampton, al sud del país.
Suport d’Elon Musk
En tots els casos, les xarxes socials hi tenen un paper fonamental. L’agitador d’extrema dreta Tommy Robinson, un dels organitzadors de les recents manifestacions contra els immigrants al Regne Unit, va ser una de les veus que més va propagar els discursos d’odi i d’incitació a la violència a internet, mobilitzant milers de persones. Alguns comentaris van rebre el suport de figures influents com el multimilionari Elon Musk. Els missatges d’agitadors ultres han calat en gran part de la població, que associa els sol·licitants d’asil amb la delinqüència, malgrat que no hi ha estadístiques que ho demostrin. Uns missatges que tant les forces de seguretat com el Govern estan provant de desmentir arran dels disturbis a Belfast.
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