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Programa de Lideratge

La ministra Robles tanca el curs de l’AEL

Tancament de la cinquena edició de l’Acadèmia Europea Leadership. | EL PERIÓDICO

Tancament de la cinquena edició de l’Acadèmia Europea Leadership. | EL PERIÓDICO

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El Periódico

Barcelona

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tancat aquest divendres a la tarda el cinquè curs del Programa de Lideratge per l’Europa del segle XXI de l’Acadèmia Europea Leadership (AEL), presidida pel líder d’Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, i dirigida per Francesc Pardo. La dirigent socialista ha presidit l’entrega de diplomes als alumnes del curs i ha llançat un avís als joves, a qui ha demanat "compromís amb els valors democràtics, la pau, el diàleg i el multilateralisme.

Durant la seva intervenció, Robles va reconèixer que el món viu "temps convulsos", per la qual cosa va reclamar "reforçar el paper d’Europa en el context internacional actual" i va avisar que "són necessaris líders joves capaços d’afrontar els reptes del futur".

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