Pròxim Orient
El Pakistan assenyala que l’acord entre els EUA i l’Iran es finalitzarà «probablement» en 24 hores
El Pakistan, mediador entre les dues parts, assegura que el document podria rubricar-se de manera electrònica en les pròximes hores i obrir una nova fase de negociacions sobre el programa nuclear iranià i la seguretat regional
Europa Press
El primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, ha anunciat aquest dissabte que «probablement» l’acord entre l’Iran i els Estats Units es «finalitzarà» en les pròximes 24 hores mitjançant una «signatura electrònica» del document negociat; un acord provisional que obre la porta a 60 dies de negociacions sobre el programa nuclear iranià i l’estret d’Ormuz, entre altres qüestions.
«Som més a prop que mai d’un acord de pau. Probablement, es finalitzarà en les pròximes 24 hores, en les quals el Pakistan es prepara per a la signatura electrònica de l’acord de pau immediatament després i per a les negociacions a escala tècnica de la setmana que ve», ha explicat Sharif en les xarxes socials.
El primer ministre aprofita a més per expressar el seu agraïment als Estats Units i a l’Iran «pel seu compromís amb les negociacions» i per destacar la postura dels països «germans» de la regió «pel seu recolzament».
«Confiem que aquest històric acord de pau estableixi unes bases fermes per a una pau duradora», ha apuntat en un missatge en el qual a més esmenta per aquest ordre al president nord-americà, Donald Trump; al vicepresident JD Vance; al secretari d’Estat, Marco Rubio; al negociador Steve Witkoff; al president iranià, Masud Pezeshkian, i al ministre d’Afers Exteriors iranià, Abbas Araqchi.
El president nord-americà, Donald Trump, va afirmar dijous que suspenia uns atacs presumptament programats contra l’Iran al·legant que, després de portar a terme «converses al més alt nivell» amb funcionaris iranians, totes les parts han aprovat els «punts finals» de l’acord per posar fi a la guerra desencadenada amb l’ofensiva d’Israel i els Estats Units contra l’Iran fa més de tres mesos.
L’Iran s’ha limitat a matisar que «tan aviat» com les autoritats «competents» hagin arribat a una conclusió sobre les negociacions, ho anunciaran, en el marc de les negociacions obertes, amb mediació del Pakistan, després de l’alto el foc assolit el 8 d’abril, marcat per recents intercanvis d’atacs recents.
Al principi fonts de la negociació apuntaven a una firma del memoràndum a Ginebra, Suïssa, però podria retardar-se fins que se celebri la cimera de líders del Grup dels Set (G-7 prevista per a la setmana vinent a Evian, als Alps francesos, del 15 al 17 de juny.
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