El preu
El portaveu del líder socialista es disculpa per induir a "error"
Luis Ángel Sanz
El portaveu autoritzat de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, va demanar perdó a les xarxes socials "per haver induït a error sobre el valor de les joies" trobades al despatx del dirigent socialista. Al seu dia, el consultor polític va assegurar, per indicació de l’expresident, que estaven valorades en una quantia d’entre 30.000 i 50.000 euros.
La taxació encarregada pel jutge de l’Audiència Nacional va calcular que les peces trobades al despatx de l’expresident poden estar valorades en 1,3 milions d’euros. La valoració va ser realitzada per la històrica joieria Ansorena en col·laboració amb l’Institut Gemològic Espanyol.
Arroyo va afegir a X que Zapatero "donarà explicacions davant del jutge" també sobre el valor i l’origen d’aquestes joies. "Jo sempre intento informar amb honestedat i veracitat" perquè "no concebo la comunicació d’una altra manera", va indicar Arroyo a continuació.
El també president de l’Ateneu de Madrid va ser designat per Zapatero com el seu portaveu des del moment en què es va conèixer la seva imputació. L’expresident declararà davant el jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama el pròxim dimecres 17 de juny i dijous 18 de juny. En un primer moment, les joies trobades al despatx de Zapatero al carrer Ferraz de Madrid van ser atribuïdes per l’expresident a diferents herències de la seva mare i la seva sogra i regals rebuts en viatges.
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