El PSC nomena els primers alcaldables a les municipals amb el repte de créixer a la Catalunya interior
Els socialistes oficialitzen aquest dissabte més de 140 candidats de municipis on no governen com a avantsala d’un cicle polític davant del qual Illa demanarà no desmobilitzar-se malgrat la tempesta judicial que afecta el PSOE.
Sara González
El PSC activa formalment aquest dissabte la maquinària de les eleccions municipals amb l’aprovació de més de 140 alcaldables, tots ells candidats que es presenten per primera vegada o que actualment són a l’oposició. Es tracta de la primera tanda, ja que n’hi haurà dues més —al novembre i al març de 2027— per nomenar més aspirants i també aquells que ja són alcaldes o estan governant. El partit preveu que l’atalaia que suposa estar governant a la Generalitat i la línia ascendent dels darrers anys li obrin portes per arrelar en municipis on fins ara no ha aconseguit presentar llista, especialment a la Catalunya interior.
Un primer símptoma que això és possible és que, en comparació amb 2023, aquesta vegada es ratificaran mig centenar de candidatures més que en la primera tanda d’aleshores. Especialment rellevants són els nous alcaldables en ciutats com Terrassa —on els socialistes celebren el consell nacional—, Badalona, Sant Cugat del Vallès, Castelldefels, Amposta o Figueres. Però també els que es designaran en localitats on fins ara ningú no es presentava sota les sigles del PSC, com Vallgorguina, Aitona o Torrelavit.
Superar les 615 llistes
El motiu de situar tots aquests candidats en la primera tanda i deixar per al final aquells que ja són alcaldes és, argumenten, que aquests candidats tinguin un any per davant per donar-se a conèixer entre els veïns i per teixir bé el seu projecte municipal. La millor campanya dels que ja són alcaldes, argumenten des de la direcció del partit, és estar governant fins al final. Així que dirigents com l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, així com els de Lleida, Tarragona i les grans ciutats metropolitanes, no seran ratificats fins dos mesos abans que es posin les urnes. L’excepció serà Girona, que també es deixarà per al final a l’espera de si la consellera Sílvia Paneque torna a ser candidata, una cosa que implicaria una remodelació al Govern de Salvador Illa.
Tot i que caldrà veure si el còmput final supera les 615 llistes que van concórrer pel PSC a les municipals de fa tres anys, la portaveu del partit, Lluïsa Moret, no amaga la «satisfacció» per estar aconseguint penetrar en territoris tradicionalment més adversos per als socialistes. Consideren que és el fruit d’anys de «picar pedra» per fer-se un lloc a escala local en àrees fins fa poc inexpugnables, com l’interior de les comarques gironines, la província de Lleida o les Terres de Lleida. En canvi, la seva fortalesa la tenen a les àrees metropolitanes, molt especialment la de Barcelona, que és la que concentra més població.
Un final de curs complex
Aquest serà l’últim consell nacional que celebrarà el PSC abans de les vacances, per la qual cosa s’espera que Illa faci balanç del curs polític presumint de tenir els pressupostos a punt de caramel —la previsió és que s’aprovin de manera definitiva al juliol— i faci una crida als seus quadres a encarar el setembre amb el xip del nou cicle electoral que s’obre ja posat. Més encara tenint en compte la difícil recta final que queda fins a l’estiu en la dimensió estatal, amb la declaració judicial la setmana vinent de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero i les explicacions que posteriorment donarà Pedro Sánchez al Congrés per les causes judicials que assetgen el PSOE.
«Una cosa és estar tocat i l’altra desmoralitzat», adverteixen des de la cúpula del PSC sobre l’estat d’ànim dels socialistes catalans. La militància, defensen, està «activada» i fins i tot «enfadada» perquè interpreten que el que s’està produint és una «ofensiva contra l’esquerra». Són, en tot cas, els quadres del partit els que manifesten més preocupació sobre fins a quin punt la inèrcia negativa del PSOE pot tenir un impacte electoral a Catalunya.
A tots ells Illa els demanarà que facin pinya, en la línia del que ja ha fet al galop de l’allau de polèmiques que sacsegen Ferraz, situació davant de la qual ha continuat fent costat sense fissures a Pedro Sánchez assenyalant que hi ha una intencionalitat política per fer caure el Govern darrere de tanta acció dels tribunals. Illa considera que amb l’amnistia encara no aplicada del tot va començar tot i que és molt el que hi ha en joc, començant per un nou finançament que pretenen que es voti al Congrés abans que acabi l’any i que pot ser una gran carta de presentació per al pròxim cicle electoral.
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