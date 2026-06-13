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En clau europea

Reptes de la defensa de la UE

Europa afronta el fracàs del projecte de nou caça per l’abandonament d’Alemanya i França i la reducció d’efectius dels EUA al continent.

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Eliseo Oliveras

L’abandonament per Alemanya i França del projecte del 2017 per desenvolupar i fabricar junts el nou caça de combat europeu de sisena generació (en el qual també participava Espanya) evidencia les dificultats de la cooperació militar entre els països europeus a causa dels seus interessos industrials nacionals divergents: Dassault Aviation a França i Airbus Defence and Space a Alemanya. El fracàs, a més de malgastar temps i recursos, mostra la fragilitat del pla d’autonomia estratègica i militar de la Unió Europea (UE). Ha sigut "pura estupidesa" i apostar per la "irrellevància", va resumir el primer ministre belga, Bart De Wever.

Els països europeus ja van renunciar a principis dels anys 2000 a desenvolupar un caça de combat de la cinquena generació (capacitat d’eludir els radars) a causa dels costos, la política d’austeritat i la falta d’ambició política, mentre que altres potències invertien en la fabricació d’aquest model de caça avançat, com ara els Estats Units (F35 Lightning II i F22 Raptor), la Xina (Chengdu J20 i Shenyang J35), Rússia (Sukhoi Su57) i Turquia (Tai Kaan).

Els països europeus van abandonar així el camí de l’autonomia militar i industrial que havien creat amb els caces europeus de quarta generació del Rafale francès i de l’Eurofighter Typhoon del consorci alemany, britànic, italià i espanyol, que van entrar en servei el 2000 i el 2003, respectivament.Els països europeus ja van renunciar a principis dels 2000 a desenvolupen un caça de combat de la cinquena generació (capacitat d’eludir els radars) a causa dels costos, la política d’austeritat i la falta ambició política, mentre que altres potències invertien a fabricar aquest model de caça avançat, com els Estats Units (F-35 Lightning II i F-22 raptor), Xina (Chengdu Jo-20 i Shenyang J-35), Rússia (Sukhoi Su-57) i Turquia (Tai Kaan). Els països europeus van abandonar així el camí de l’autonomia militar i industrial que havien creat amb els caces europeus de quarta generació del Rafale francès i de l’Eurofighter Typhoon de l’habitual, britànic, italià i espanyol, que van començar a entrar en servei el 2000 i el 2003, respectivament.

El pla d’Alemanya i França de desenvolupar cada un el seu propi futur caça, tot i que aconsegueixin socis, pot ensopegar amb el seu alt cost (100.000 milions d’euros), a causa de les dificultats pressupostàries de França i també d’Alemanya, el dèficit públic del qual se situarà en el 4,8% del producte interior brut (PIB) el 2028, per sobre del límit del 3%, segons el Bundesbank.

El projecte de l’Eurodrone de reconeixement de gran autonomia, iniciat el 2015 per Alemanya, França, Itàlia i Espanya, també es troba en dificultats pels seus acumulats retards i la retirada de facto de França que ja no inclou fons per comprar els drons en la llei de programació militar del 2026. França considera que ha quedat desfasat i és molt vulnerable a atacs, per la qual cosa aposta per models nacionals de drons de nova generació, més lleugers, ràpids i barats.

Un altre projecte amb problemes és el francoalemany del 2017 per desenvolupar el nou tanc de batalla europeu (MGCS), que ha de substituir el Leopard 2 alemany i el Leclerc francès, a causa de divergències operatives i pressupostàries. El desplegament del nou tanc, que havia de començar el 2035, ja s’ha retardat de moment al 2040-2045.

Els Estats Units van anunciar el 22 de maig en una reunió a porta tancada a l’OTAN que reduirà el nombre de caces, bombarders, submarins, drons i vaixells de guerra nord-americans adscrits a la defensa d’Europa, cosa que afegeix una pressió addicional als seus aliats europeus per substituir aquestes capacitats militars, tant a nivell industrial com pressupostari. El pla de reducció de forces nord-americanes adscrites a la defensa d’Europa i la seva substitució per capacitats militars europees s’hauria de concretar abans de la cimera de l’OTAN del 7 i 8 de juliol a Ankara (Turquia).

La majoria dels ciutadans europeus, fins i tot a Polònia, ja no creuen que els Estats Units acudeixi a defensar-los en cas d’atac, segons el sondeig realitzat al maig pel ‘think tank’ proatlantista Consell Europeu de Relacions Internacionals (ECFR). Només el 38% dels polonesos confien que Washington mantingui el seu compromís de defensar el seu aliats europeus en cas d’atac i la xifra és inferior en altres destacats membres de l’OTAN: 35% al Regne Unit, 33% als Països Baixos, 30% a França, 27% a Alemanya i Itàlia, 25% a Portugal i Hongria, 22% a Suècia, 20% a Dinamarca, 18% a Bulgària i 12% a Espanya.

Dependre de Washington

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A més de les capacitats de combat, els països europeus depenen dels Estats Units en una àmplia sèrie d’elements essencials de la defensa, des dels sistemes de comandament militar, control i planificació continental fins a xarxes de satèl·lit de reconeixement i intel·ligència, passant sistemes de comunicació i navegació, sistemes de guerra electrònica i intel·ligència artificial i capacitats logístiques d’aerotransport i de desplegament en combat. L’Institut Internacional per a Estudis Estratègics (IISS) xifra en 860.000 milions d’euros el cost global per als països europeus de substituir l’actual contribució dels Estats Units a la defensa col·lectiva de l’OTAN.

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