A un any de les eleccions
Sílvia Ripoll (Junts) es converteix en la nova alcaldessa de Roses després d’un relleu pactat amb el PSC
La nova alcaldessa vol una alcaldia «pròxima, accessible i oberta» i promet fer de Roses un lloc on «poder viure, treballar i emprendre»
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ACN
La regidora de Junts per Roses Sílvia Ripoll és des d’aquest dissabte la nova alcaldessa de la ciutat. Ripoll relleva així el socialista Josep Maria Martínez, que ha exercit com a alcalde durant els tres primers anys de legislatura, tal com van pactar les dues formacions –juntament amb Gent del Poble– en l’acord d’investidura del govern municipal després de les eleccions del 2023. Martínez ha renunciat al càrrec d’alcalde, però manté la seva acta de regidor, tal com especificava el pacte.
En el seu discurs de renúncia, Martínez ha destacat l’«estabilitat municipal» durant els anys en què ha estat al capdavant del govern i la bona coordinació que, assegura, ha existit entre els diferents departaments de l’Ajuntament de Roses.
Després de la renúncia del ja exalcalde, que ha assumit la presidència de la sessió ha sigut el primer tinent d’alcalde, Fèlix Llorens, que ha preguntat als diferents portaveus de cada grup municipal si desitjaven presentar candidatura, amb el següent resultat. Han presentat candidatura Joan Plana, per ERC-SOM; Sílvia Ripoll,per Junts per Roses; Pere Gotanegra,per Lliures; i Ignasi Mulleras,de Vox. Per la seva banda, PSC, Gent del Poble de Roses i PP han optat per no presentar candidat.
Una vegada formalitzades les quatre candidatures, s’ha procedit a la votació a mà alçada, en la qual els tres regidors de Junts per Roses, tots quatre del PSC i els dos de Gent del Poble han votat a favor de Sílvia Ripoll, que ha sigut proclamada alcaldessa de Roses.
Després de rebre la vara de comandament com a nova alcaldessa de la ciutat, Ripoll ha assenyalat que vol una alcaldia «pròxima, accessible i oberta» i ha reivindicat que treballarà per fer de Roses i l’Empordà un lloc on «poder viure, treballar i emprendre».
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