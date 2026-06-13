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Llocs emblemàtics

Els racons de Vic que formen part de la història del cinema i de la televisió

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Vic. / EL PERIÓDICO

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El Periódico

Barcelona

Amb el seu inconfusible aire medieval i la seva herència cultural, Vic és un tresor per a cineastes que busquen escenaris carregats d’història, cosa que assegura que la capital d’Osona sigui el teló de fons de produccions cinematogràfiques i televisives.

Des de la seva plaça Major fins a la seva catedral i el temple romà, la ciutat ha estat testimoni de diverses pel·lícules i sèries que han sabut capturar-ne l’essència. Si ets un amant de les curiositats del cinema i la televisió, et diem els dos llocs de Vic on la ficció i la realitat s’entrellacen en un mateix escenari.

La plaça Major

Un dels llocs més emblemàtics de Vic, que ha aparegut en diverses produccions, és la plaça Major. Amb la seva gran extensió i envoltada d’edificis històrics amb arcs porticats, aquesta plaça s’ha utilitzat en diverses pel·lícules d’època. En destaca l’aparició a la pel·lícula 'Pa Negre' (2010), dirigida per Agustí Villaronga i basada en la novel·la homònima d’Emili Teixidor.

A la cinta, guanyadora de 9 premis Goya i 13 Gaudí, la plaça de Vic es converteix en un lloc crucial per recrear l’ambient rural i ombrívol del franquisme a Catalunya.

La catedral

La imponent catedral de Sant Pere de Vic, amb la seva barreja d’estils arquitectònics (romànic, gòtic, barroc i neoclàssic), ha estat un lloc clau per a diverses produccions que busquen escenaris religiosos amb un aire medieval.

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A la sèrie de televisió 'Isabel', que es va emetre a RTVE entre el 2011 i el 2014 i que narra la vida d’Isabel la Católica, el temple i els seus voltants van servir com a escenaris per a múltiples escenes. El seu interior es va convertir en el lloc idoni per ambientar les intrigues i la devoció religiosa de l’època.

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