El 27 de juny
"Volem més": el lema del PP català per al seu congrés
Gisela Boada
Aquest és el lema que el PP català ha escollit per al seu congrés, que se celebrarà el 27 de juny a Barcelona i que servirà per actualitzar el seu full de ruta polític, els seus estatuts i reelegir Alejandro Fernández com a líder de la formació. ""Volem més ambició i confiança perquè tenim la convicció que Catalunya es mereix molt més", ha explicat aquest divendres en una roda de premsa a la seu del partit la presidenta de la comissió organitzadora del congrés, Llanos de Luna, diputada al Congrés.
El lema respon a la percepció del PP que a Catalunya hi ha dèficits que s’han de solucionar mitjançant un "canvi polític". El seu argument és que la comunitat autònoma ha avançat després d’haver "superat" el procés, però considera que l’actual Govern del PSC no ha fet prou.
El missatge també té una lectura en clau nacional. Els populars afirmen que a Catalunya li anirà millor si Alberto Núñez Feijóo arriba a la Moncloa. El líder del PP serà l’encarregat de clausurar la cita a l’Eurostars Grand Marina, l’hotel on la formació celebra habitualment els seus actes més rellevants.
- Detenen dues persones relacionades amb la mort de Gabriel Morales, trobat al pantà de la Baells
- Un cantant de Berga a la Sagrada Família: 'Ens van treure i engabiar perquè no cantéssim els Segadors
- Ni dret ni ADE: aquestes són les carreres amb més feina a Espanya quatre anys després de graduar-se
- L’abat de Montserrat, Manel Gasch: «És un dels pelegrinatges més importants de la nostra història»
- La Policia troba 8.000 plantes de marihuana en una operació contra el tràfic irregular de dominicans a Manresa
- Xavier Folch, un dels cantants expulsats durant l'espectacle de la Sagrada Família: “Ens van fer fora i ens van tancar en una gàbia fins que es va acabar la festa”
- La negativa de metges a fer hores extres altera l’atenció a hospitalària a Manresa
- La caravana de Sor Lucía que va beneir el Papa, a punt d'arribar a la frontera d'Ucraïna: 'El viatge s'ha fet llarg