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El 27 de juny

"Volem més": el lema del PP català per al seu congrés

Alejandro Fernández, president del PPC.

Alejandro Fernández, president del PPC. / ACN

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Gisela Boada

Barcelona

Aquest és el lema que el PP català ha escollit per al seu congrés, que se celebrarà el 27 de juny a Barcelona i que servirà per actualitzar el seu full de ruta polític, els seus estatuts i reelegir Alejandro Fernández com a líder de la formació. ""Volem més ambició i confiança perquè tenim la convicció que Catalunya es mereix molt més", ha explicat aquest divendres en una roda de premsa a la seu del partit la presidenta de la comissió organitzadora del congrés, Llanos de Luna, diputada al Congrés.

El lema respon a la percepció del PP que a Catalunya hi ha dèficits que s’han de solucionar mitjançant un "canvi polític". El seu argument és que la comunitat autònoma ha avançat després d’haver "superat" el procés, però considera que l’actual Govern del PSC no ha fet prou.

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El missatge també té una lectura en clau nacional. Els populars afirmen que a Catalunya li anirà millor si Alberto Núñez Feijóo arriba a la Moncloa. El líder del PP serà l’encarregat de clausurar la cita a l’Eurostars Grand Marina, l’hotel on la formació celebra habitualment els seus actes més rellevants.

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