Tempesta judicial i política
Zapatero, imputat per contraban i delicte fiscal després de taxar-se les seves joies
El jutge acorda obrir una peça separada del cas Plus Ultra
L’expresident compareixerà la setmana vinent per explicar l’origen dels béns intervinguts, valorats en 1,3 milions
Cristina Gallardo
El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama ha acordat obrir una peça separada del cas Plus Ultra per investigar José Luis Rodríguez Zapatero per delictes fiscal i de contraban en relació amb les joies trobades en el registre practicat el 19 de maig a la seva oficina al madrileny carrer Ferraz, l’origen del qual "en aquests moments no està justificat" i el valor del qual ha sigut taxat de forma preliminar en 1.323.915 euros.
En una interlocutòria donada a conèixer aquest divendres, el magistrat acorda comunicar la imputació a Rodríguez Zapatero sobre aquest nou assumpte perquè pugui exercir el seu dret de defensa, mentre assenyala la declaració per aquests fets per al mateix dia per al qual ja estava citat a la peça principal del denominat cas Plus Ultra, això és, els pròxims 17 i 18 de juny.
El jutge indica que, una vegada rebuda la taxació preliminar i sense perjudici d’una pericial posterior que inclogui altres dades analítiques d’interès, la possessió de béns de luxe d’elevat valor, unida a l’absència de traçabilitat fiscal sobre la seva adquisició, constitueix "un indici objectiu i racional de la possible existència d’una defraudació tributària rellevant, mentre l’adquisició de joies del valor indicat genera necessàriament obligacions fiscals, ja sigui en concepte d’IVA, Impost sobre transmissions patrimonials, Impost sobre successions i donacions, i IRPF, segons la naturalesa del negoci jurídic".
Obligacions fiscals
Per al magistrat, la possible falta d’acreditació sobre l’adquisició de les joies podria facultar l’Agència Tributària per imputar un guany patrimonial no justificada en l’IRPF de José Luis Rodríguez Zapatero, resultant aplicable un tipus marginal entorn del 46%.
D’aquesta manera, afegeix, la inexistència de declaració o pagament de qualsevol d’aquests tributs permet inferir la possible existència d’una quota defraudada superior al llindar típic, que se situa en 120.000 euros. Per tot això, aquests fets, indiciàriament, segons el jutge, poden ser constitutius d’un delicte contra la Hisenda Pública.
A més, Calama argumenta que l’actuació de Rodríguez Zapatero també podria encaixar en un delicte de contraban "en la mesura que la introducció, tinença o circulació en territori nacional de joies el valor global dels quals ascendeix a aproximadament 1.323.915 euros, sense acreditació del pagament dels drets aranzelaris, impostos especials o tributs associats a la seva importació, constitueix un indici objectiu que aquests béns van poder haver accedit al territori duaner de la Unió Europea eludint els controls i obligacions fiscals exigibles".
El magistrat afegeix que l’absència de documentació duanera, de factures d’importació o de qualsevol justificant de despatx de duanes impedeix descartar que les joies haguessin sigut introduïdes a Espanya al marge dels procediments de control duaner, superant àmpliament el llindar quantitatiu de 150.000 euros previst per a la tipicitat penal.
Explica que l’investigat disposa de l’ocasió processal adequada per oferir les explicacions que estime pertinents i aportar la documentació que "que pogués dissipar la indiciària il·licitud de la possessió dels efectes intervinguts, ja sigui acreditant la seva lícita adquisició, o la seva correcta importació".
La interlocutòria assenyala que l’aparició d’aquests fets autònoms de la peça principal, que se segueix per delictes tràfic d’influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal, entre d’altres, exigeix tramitar-los en una peça separada en línia amb la jurisprudència del Tribunal Suprem per evitar la innecessària complexitat i la denominada "elefantiasi processal" que el legislador ha volgut corregir. Per al jutge, hi ha prou elements per investigar el relacionat amb les joies en una investigació autònoma, sense perjudici de les diligències que es puguin acordar per determinar-ne l’origen i eventual rellevància penal.
Considera que Els fets relatius a la intervenció de les joies presenten naturalesa, estructura i possibles responsables diferents dels investigats en la causa principal, ja que aquests fets, inicial i indiciàriament, apareixerien vinculats únicament a José Luis Rodríguez Zapatero. Per tot això és procedent incorporar en aquesta peça la documentació i efectes intervinguts i posar en coneixement de l’investigat d’aquesta nova imputació a fi es pugui exercir el dret de defensa en relació amb aquests nous fets.
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