Relacions entre socis
El Govern i ERC segellen el canvi legal per crear l’Autoritat Aeroportuària de Catalunya
Illa i ERC negocien l’encaix de la Generalitat en la governança de l’aeroport de Barcelona-el Prat
Autoritat Aeroportuària de Catalunya: el Govern crea un ens per governar tots els aeroports catalans, inclòs el Prat
El Govern espanyol i la Generalitat preparen un òrgan bilateral perquè Catalunya entri en la governança dels seus aeroports
Quim Bertomeu
El Govern català i ERC han segellat el canvi legal que ha de permetre crear l’Autoritat Aeroportuària de Catalunya, i l’Executiu ultima un pla estratègic, del qual els republicans també estan al corrent, que inclourà la connexió per ferrocarril entre els principals aeròdroms catalans.
El canvi legal, que les dues parts donen per consensuat, segons han explicat a Efe fonts de les negociacions, s’incorporarà en el tràmit d’esmenes de la llei d’acompanyament, d’acord amb el que es va formalitzar en l’acord de pressupostos el 19 de maig.
L’Autoritat Aeroportuària de Catalunya ha d ’agrupar totes les competències que la Generalitat ja té en matèria aeroportuària i es constituirà amb l’objectiu d’«incidir» en la gestió i fer-ho amb «una visió de conjunt», provant de condicionar les decisions que prengui Aena.
A aquest mateix ens correspondrà l’elaboració d’un pla estratègic, sobre el qual ja s’està treballant, que fixarà el «projecte de país» que Catalunya té en matèria aeroportuària: allà haurà de quedar clara l’aposta per connectar amb ferrocarril els diversos aeròdroms, una cosa que supera les competències d’Aena, han assenyalat fonts coneixedores.
Les reticències d’Aena
La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha remarcat en diverses ocasions que la Generalitat vol «incidir» en la gestió: «No defensem un òrgan consultiu, ja tenim ara òrgans que regulen i interlocuten respecte a les rutes del Prat. El que recull l’acord d’investidura és una Autoritat Aeroportuària que pugui incidir en la gestió del Prat i dels aeroports catalans que són titularitat d’Aena».
Per contra, el president d’Aena, Maurici Lucena, ha deixat clara la seva oposició a cedir terreny. Ho va fer, per exemple, en una intervenció en l’última junta d’accionistes en la qual va advertir que la demanda d’« impossible cogestió» que estan fent algunes comunitats autònomes, juntament amb les tarifes, «podrien constituir riscos importants».
Tant el PSC com ERC ambicionarien per als aeroports la mateixa governança que s’aplica al port de Barcelona, que és propietat al cent per cent de l’Estat però participen la Generalitat –que nomena el seu president– i administracions locals i agents socials.
No obstant, aquesta fórmula és considerada inviable en el cas dels aeròdroms al ser Aena una societat cotitzada que pertany en un 49 % a inversors privats. Sí que pot incidir en la gestió d’Aena, han resolt els equips negociadors del PSC i ERC, condicionant la presa de decisions del 51% que està en mans de l’Estat.
L’acord d’investidura
El pacte que va fer president de Catalunya Salvador Illa, anunciat l’agost del 2024, ja recollia la creació d’aquest nou organisme, que, segons aquest document, haurà «de responsabilitzar-se i recolzar el nou paper de la Generalitat en el nou model de governança».
El gener d’aquest any, el Consell Executiu ja va donar llum verda a la creació d’aquest nou ens, que per poder ser creat requereix la prèvia modificació de la llei 14/2009 d’aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries, que és el que ara han acordat socialistes i republicans.
Fet aquest canvi legal – que serà una realitat el 2 de juliol, quan el Parlament aprovi la llei de pressupostos i la llei d’acompanyament –, el següent pas serà constituir l’Autoritat Aeroportuària de Catalunya.
El nou ens haurà de comptar amb uns estatuts que detallin les seves funcions i un consell de govern format per una presidència, una vicepresidència i 13 vocalies, una cosa sobre la qual encara no s’ha començat a negociar.
- Mor ofegat el jove de 18 anys que saltava a la resclosa de l'Ametlla de Merola
- El ventilador que et salva de la calor també et pot portar problemes amb els veïns
- El jove mort a la resclosa de l'Ametlla de Merola era veí de Navàs
- Per què Manresa encapçala rànquings d’infidelitats?
- Un vídeo fet amb intel·ligència artificial mostra com era el dia a dia a la mina de Cardona
- Borja Morán, fill de qui dona nom al nou CAP de Sant Fruitós: «Molta gent ens diu que era el seu metge, però també part de la seva família»
- Alcalde la Pobla de Lillet: 'El que ens està passant amb l'Any Gaudí és espectacular. La Fira Modernista ha arribat per quedar-se
- Dues metgesses de l'ICS Catalunya central són reconegudes per dedicar-se a la recerca