Romeria del PP
Feijóo assumeix el final de Sánchez i promet "neteja" si governa
El líder de l’oposició garanteix una «regeneració política» si arriba a la Moncloa
Les sigles P. S. són l’"epitafi del Govern", assegura
Mateo Garrido Triñanes
El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va assumir ahir el final de l’etapa de Pedro Sánchez al capdavant de la Moncloa. "El seu epitafi ja està escrit. P. S., les sigles d’un fariseu que no va complir res del que va prometre", va etzibar el cap de l’oposició davant dels 4.500 assistents a la romeria del PP de la Corunya al municipi d’O Pino.
Durant la intervenció, el cap de l’oposició va prometre "una neteja total" quan accedeixi al Govern, després de viure en els últims mesos "una sèrie que se supera capítol a capítol". "Quan algú creia que això de la dona era insuperable, va aparèixer el germà. Quan vam quedar perplexos amb aquest embolic, va arribar el fiscal general. Després van aparèixer Koldo i Ábalos. Per si això no fos prou, ens vam assabentar d’allò de Santos Cerdán. Llavors va arribar Francisco Salazar, que se’n va a Amèrica, on es troba amb la fulgurant carrera de Rodríguez Zapatero", va sintetitzar el cap de les files populars.
Així, l’expresident de la Xunta es va comprometre a dur a terme "una regeneració política, institucional i moral del país" quan accedeixi al Govern, on no quedarà "ni un calaix tancat ni una finestra per obrir". Segons va assegurar el líder popular, "l’objectiu no és canviar els seus pels nostres" sinó permetre que els espanyols "recuperin" la normalitat institucional. També va incidir en la necessitat que el país tingui uns pressupostos i que el sistema de finançament autonòmic es reformi a fi que "els serveis públics de tots els espanyols millorin" sense que sigui una "compravenda de recolzaments parlamentaris".
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