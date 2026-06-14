Tempesta judicial i política
Hisenda rastrejarà l’empresa amb què Leire Díez va voler cobrar del PSOE
L’expresident de la SEPI va advertir la ‘lampista’ que l’objecte social de la companyia podia delatar la seva activitat
Tono Calleja Flórez
El jutge que investiga el cas Leire Díez a l’Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha encarregat a l’Agència Tributària que analitzi els comptes de l’empresa Andalukadi SL, amb la qual la lampista va planejar cobrar una part dels diners que li havien compromès abonar l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán pels seus treballs. Així consta en una providència del 13 de març, a la qual ha tingut accés aquesta redacció.
Segons la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, la primera referència als pagaments que va rebre la lampista dels socialistes es troba en una conversa que va mantenir el 12 de maig del 2024 amb l’expresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) Vicente Fernández, imputat en la causa. Díez l’informa de la intenció que tenia Cerdán d’abonar-li diferents quantitats de diners a canvi de les seves activitats contra jutges, fiscals i agents.
Díez especifica que els fons que li pagaria Cerdán els podria ingressar "a través d’Andalusia". I llavors Vicente Fernández respon: "Com tu ho vegis millor. Però no sé si l’objecte social d’Andalusialukadi SL és el millor per rebre aquests pagaments. ¿Quins seran els conceptes?", va preguntar Fernández, i Leire Díez va respondre: "Consultoria. No pot ser res més". "No sé si m’agrada que ho facin al despatx de Gaspar Zarrías", va comentar l’exconseller andalús.
Organització Hirurok
Segons Fernández, que amb Leire Díez i amb l’empresari Antxon Alonso formava part de l’organització autodenominada Hirurok (que en basc significa "nosaltres tres"), "el problema" era "l’objecte social d’Andalukadi", ja que era "molt immobiliari". "Deixa’m que m’ho miri bé. L’alternativa podria ser Allies & Altera, si vols", es va oferir. La lampista va respondre: "Allies no som tu i jo".
En els seus informes, l’UCO posa de manifest que Andalukadi SL és una empresa en la qual Leire Díez consta com a sòcia única i representant. Pel que fa a la segona mercantil que és al·ludida, Allies & Altera SL, l’administrador únic és Vicente Fernández.
Aquesta conversa va tenir lloc 13 dies després de la compareixença pública del president del Govern, Pedro Sánchez, en la qual anunciava la seva intenció de retirar-se uns dies per pensar si seguia al capdavant de l’Executiu. I aquest va ser precisament l’inici de la trama d’assetjament de jutges, fiscals i agents de l’UCO per part de la trama, segons explica el jutge Santiago Pedraz.
Crónica Libre
D’altra banda, la Guàrdia Civil també al·ludeix a la firma Andalukadi SL en relació amb el diari digital Crónica Libre, que podria haver rebut uns 20.000 euros del PSOE, a través de Santos Cerdán, en el marc d’una campanya electoral que en aquell moment s’estava desenvolupant a Catalunya.
Però el gener del 2025 la trama va prendre la decisió de liquidar Crónica Libre com a societat, si bé va decidir reservar-se la possibilitat de continuar utilitzant la web. I el 18 d’octubre del 2025 l’empresari Javier Pérez Dolset va compartir el document "Contracte Compravenda Crónica Libre.docx" al grup de WhatsApp "Crónicos Libres", en el qual també hi havia Leire Díez, així com la difunta periodista Patricia López.
Aquell esborrany preveia la compra del mitjà Crónica Libre, inclosos la "url, propietat intel·lectual, desenvolupament informàtic i tots els elements informàtics necessaris per a la correcta explotació del diari digital" per part d’Andalukadi pel preu d’un euro, conclou l’UCO.
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