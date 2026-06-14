Eleccions municipals del 2027
Illa activa la maquinària electoral i reivindica la figura de Sánchez
El PSC nomena en el seu Consell Nacional els primers 126 alcaldables que es presentaran als comicis locals de l’any que ve
El partit apel·la a l’«orgull socialista» malgrat els casos judicials oberts en contra del PSOE
Quim Bertomeu
El consell nacional del PSC va activar ahir la maquinària de les eleccions municipals del 2027 amb el nomenament dels primers 126 candidats a l’alcaldia. El punt àlgid del conclave, celebrat a Terrassa, va ser el discurs del primer secretari del partit i president de la Generalitat, Salvador Illa. El líder socialista va demanar als candidats que a les seves respectives campanyes no tinguin cap objecció a reivindicar l’"excel·lent balanç" del Govern de Pedro Sánchez, malgrat els casos judicials que envolten diversos membres i exmembres del PSOE.
"Amb la cara ben alta. I ben orgullosos de ser socialistes perquè als socialistes ni ens dobleguen ni ens callen", va dir davant un consell nacional multitudinari a què també van assistir diversos consellers i destacats alcaldes com el de Barcelona, Jaume Collboni. La tesi d’Illa és que el PSC pot sobreposar-se als escàndols que sotgen el PSOE perquè la seva gestió en el Govern i a la Generalitat és prou bona perquè el votant no s’espanti amb les notícies que arriben dels jutjats. L’última, la imputació de l’expresident Zapatero per delicte fiscal després de la taxació de les joies trobades al seu despatx.
A més, el president català veu intencionalitat política en algunes d’aquestes causes obertes: "No estem cecs, sabem veure el que passa. No som ingenus, veiem el que està passant". Així, Illa va fer equilibris entre assegurar que "respecta la justícia" però, alhora, deixar entreveure que considera que hi ha un acarnissament injustificat contra els socialistes. "Demanem respecte per la presumpció d’innocència. Som contundents amb els que no actuen respectant els nostres valors. Ho hem sigut, ho som i ho continuarem sent", va concloure.
"Més ocupació que mai"
El líder del PSC va aprofitar el seu discurs per demanar als candidats municipals que defensin el full de serveis tant de Sánchez com la seva a la Generalitat. El primer inclou la gestió d’una pandèmia i les conseqüències econòmiques de dues guerres, a més de la reducció de l ’atur –"Hi ha més ocupació que mai", va afirmar–, la pujada del salari mínim i la revalorització de les pensions. "Orgullosos del treball fet pel Govern d’Espanya, pel president Sánchez", va aclamar, per si quedava algun dubte sobre la persona de què estava parlant.
Del seu full de serveis com a president, va destacar la tornada d’empreses que se’n van anar amb el procés, com el Banc Sabadell i Criteria; l’aposta per certes infraestructures com l’Aeroport de Barcelona, i el disseny d’un nou model de finançament que continua sense estar clar que s’aprovi al Congrés. En aquest punt va aprofitar per deixar clar que intentarà revalidar el seu mandat com a president: "Si ja hem fet això, imagineu el que podem fer en 10 anys".
El principal missatge que es va desprendre d’aquest consell nacional és que el PSC hauria preferit endinsar-se en la precampanya de les eleccions municipals sense els problemes que envolten el PSOE amb la justícia, però que no per això es desentendrà de Sánchez ni renunciarà a una marca, la socialista, que consideren que encara continua sent atractiva. Si hi ha una paraula que ha repetit més d’una vegada en el seu discurs ha sigut orgull, orgull de ser socialista. Només la nit electoral del 23 de maig dirà si és l’estratègia encertada.
Que la precampanya municipal ja està en marxa també es va demostrar amb algunes de les llicències que es va permetre Illa, allunyant-se del to formal dels seus discursos com a president. Per exemple, quan va parlar de la sortida a borsa de SpaceX, que ha convertit en encara més ric el magnat Elon Musk. "A mi què m’importa que hi hagi un bilionari al món –Musk–, a nosaltres ens importen els ciutadans corrents", va dir, demostrant que un dels eixos del discurs municipal serà intentar convèncer el votant de la seva proximitat al ciutadà.
La Generalitat socialista
Aquesta primera tanda de nomenaments d’alcaldables inclou candidats que es presenten per primera vegada o que estan a l’oposició. Va ser el cas de Yolanda Aguilar (Palamós); Elena Vila (Sant Cugat del Vallès) i Javi García (Terrassa). Tots tres van prendre la paraula exhibint que una altra de les cartes que jugarà el PSC en aquests comicis és que són les primeres eleccions locals des de les del 2007 en què torna a governar la Generalitat. Així, l’argument serà que què millor que votar un candidat socialista si la Generalitat és del PSC. "¿Us imagineu què passaria amb un ajuntament que vagi de la mà de la Generalitat?", va dir Vila.
El PSC també va voler treure pit d’haver aprovat els nomenaments de diversos candidats per a municipis on fins ara no presentava ningú. Municipis de l’interior de Catalunya en què els socialistes, a diferència de les zones metropolitanes, tenen més problemes per aconseguir suports. Els va anar citant un per un el mateix Illa: Vallgorguina; Aitona; Sant Pere Pescador; Avinyonet de Puigventós; Torrelavit; Cabra del Camp; Vilanova de la Barca i Marganell.
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